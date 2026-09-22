«Деньги есть, но не для всех»: какие скрытые резервы Украины на 10 трлн грн и при чем здесь реформы

Учитывая рост проблем с финансированием бюджета, следует обратить внимание на основные дополнительные источники финансирования потребностей государства. Об этом рассказал основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович.

Бюджет РФ. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что первый и главный источник – это кредитование экономики банковской системой.

"Для примера я не беру развитые страны, а рассматриваю развивающиеся. Соотношение кредитов к ВВП колеблется от 80 до 140%, Национальный банк Украины и вся банковская система кредитует нашу экономику на 14% ВВП. То есть резерв для кредитования ОПК, бизнеса, бюджета остается на уровне 50–80% ВВП, а это 100–160 млрд долларов. Для этого нужно остановить схемы НБУ с депозитными сертификатами и вернуть банковскую систему к выполнению основной функции – кредитование экономики", – отметил Павел Себастьянович.

По его словам, второе – сокращение расходов на содержание госаппарата, прекращение выплат безумных зарплат и пенсий 300-500-600 тысяч грн в месяц чиновникам, прокурорам, судьям. Это примерно 500 млрд грн в год. Также прекращение фиктивных государственных закупок, 60% из которых уходят с нарушениями (заявление ГАСУ). Экономия тоже 500 млрд. грн. Итого это 20 млрд долларов.

"Третье – отмена НДС, как было в начале войны, и прекращение схем, а это обналички, скрутки, возмещение фиктивного НДС, документальное формирование НДС, контрабанда, фиктивный экспорт и импорт. По заявлениям экспертов в бюджет около 600 млрд грн, а по заявлению Гетманцева — 1 трлн грн в год. То есть еще 20 млрд. долларов. Таким образом, резерв, который не используется во время войны, оценивается примерно в 140-200 млрд долларов, или от 7 до 10 трлн грн или еще один ВВП Украины", – отметил эксперт.

Возвращаясь к так называемым реформам, которые якобы требуются европейскими кредиторами, Павел Себастьянович отметил, что все эти требования были придуманы в украинских офисах реформ Министерства финансов Марченко и КШЕ Милованова. Сами для себя создали налоговые капканы, и сами у них попались. "Реформы" фиктивны и безобразны, экономический результат которых оценивается в 10-50 млрд грн, тебе как резерв самой украинской государственной системы 7-10 трлн грн. Это ведь несоразмерные величины!

"Реформы должны происходить в НБУ и Минфине, а не в карманах граждан, на посылках и увеличении НДС. Потому украинской экономике ничего не угрожает. Минфин даже увеличил расходы бюджета на 2027 год для прокуроров, судей и правоохранителей. Деньги есть! Только не для осх. Гражданам, военным, бизнесу будет тяжело, а чиновникам, банкирам, топам госпредприятий – нет", – резюмировал эксперт.

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