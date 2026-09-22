«Гроші є, але не для всіх»: які приховані резерви України на 10 трлн грн та до чого тут реформи

Враховуючи зростання проблем з фінансуванням бюджету варто звернути увагу на основні додаткові джерела фінансування потреб держави. Про це розповів засновник "Студії Здорового Сенсу", підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович.

Бюджет. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив, перше і головне джерело – це кредитування економіки банківською системою.

"Для прикладу я не беру розвинуті країни, а розглядаю ті, що розвиваються. Співвідношення кредитів до ВВП коливається від 80% до 140%, Національний банк України і вся банківська система кредитує нашу економіку на 14% ВВП. Тобто резерв для кредитування ОПК, бізнесу, бюджету залишається на рівні 50-80% ВВП, а це 100-160 млрд доларів. Для цього потрібно зупинити схеми НБУ з депозитними сертифікатами і повернути банківську систему до виконання основної функції — кредитування економіки", – зазначив Павло Себастьянович.

За його словами, друге – скорочення витрат на утримання держапарату, припинення виплат божевільних зарплат і пенсій 300-500-600 тисяч грн на місяць чиновникам, прокурорам, суддям. Це приблизно 500 млрд грн на рік Також припинення фіктивних державних закупівель, 60% з яких йдуть з порушеннями (заява ДАСУ). Економія теж 500 млрд грн. Разом це 20 млрд доларів.

"Третє – скасування ПДВ, як було на початку війни, і припинення схем, а це обналічки, скрутки, відшкодування фіктивного ПДВ, документальне формування ПДВ, контрабанда, фіктивні експорт та імпорт. За заявами експертів щкода бюджету близько 600 млрд грн, а за заявою Гетманцева – 1 трлн грн на рік. Тобто ще 20 млрд доларів. Таким чином резерв, який не використовується під час війни оцінюється приблизно у 140-200 млрд доларів, або від 7 до 10 трлн грн або ще один ВВП України", – зазначив експерт.

Повертаючись до так званих реформ, яких нібито вимагають європейські кредитори, Павло Себастьянович зазначив, що всі ці вимоги були вигадані в українських офісах реформ Міністерства фінансів Марченка та КШЕ Милованова. Самі для себе створили податкові капкани, і самі в них попалися. "Реформи" фіктивні і бредові, економічний результат яких оцінюється в 10-50 млрд грн, тобі як резерв самої української державної системи 7-10 трлн грн. Це ж неспівмірні величини!

"Реформи мають відбуватися в НБУ та Мінфіні, а не в кишенях громадян, на в посилках і збільшенні ПДВ. Тому українській економіці нічого не загрожує. Мінфін навіть збільшив витрати бюджету на 2027 рік для прокурорів, суддів та правоохоронців. Гроші є! Тільки не для вісх. Громадянам, військовим, бізнесу буде важко, а чиновникам, банкірам, топам держпідприємств – ні", – резюмував експерт.

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