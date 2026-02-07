Действительно ли доллары 1996 года надо здать: что делать, если банки отказывают их принимать

Доллары образца 1996 года являются полноценным платежным средством, а банки не имеют права отказывать в их приеме. Распространенное мнение о том, что такие купюры якобы "неправильные" или подлежат обмену с ограничениями, является мифом. Об этом заявил основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

Доллары. Фото: из открытых источников

По его словам, ключевым фактором является подлинность банкноты и ее физическое состояние. Если купюра настоящая, не имеет существенных повреждений, надрывов или следов умышленной порчи, она сохраняет свою полную номинальную стоимость независимо от года выпуска. Доллары 1996 года принимаются финансовыми учреждениями по всему миру, и украинские банки не могут быть исключением из этого правила.

Эксперт подчеркнул, что единственный корректный способ обращения со старыми банкнотами – сдача их в кассу банка. В случае отказа со стороны сотрудников финансового учреждения клиенту рекомендуется зафиксировать факт нарушения и обратиться с жалобой. Банк обязан принять такие деньги, если они не являются поддельными.

"Если какой-то банк отказывается принимать эти банкноты, необходимо звонить в Национальный банк и жаловаться", — отметил Козак.

Горячая линия Национального банка Украины работает по телефонам 0 800 505 240 и +380 44 298 65 55.

Напомним, ранее украинцы неоднократно сталкивались с трудностями при обмене так называемых "белых" долларов — купюр старых образцов. В НБУ уже разъясняли, что банки и небанковские финансовые учреждения обязаны принимать все подлинные банкноты США, выпущенные начиная с 1914 года.

