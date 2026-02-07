Чи справді долари 1996 року треба здати: що робити, якщо банки відмовляють їх приймати

Долары зразка 1996 року є повноцінним платіжним засобом, а банки немає права відмовляти у тому прийоме. Поширена думка про те, що такі купюри нібито неправильні або підлягають обміну з обмеженнями, є міфом. Про це заявив засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак.

Долари. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключовим фактором є справжність банкноти та її фізичний стан. Якщо купюра справжня, не має суттєвих пошкоджень, надривів або слідів навмисного псування, вона зберігає свою повну номінальну вартість незалежно від року випуску. Долари 1996 року приймаються фінансовими установами у всьому світі, і українські банки не можуть бути винятком із цього правила.

Експерт наголосив, що єдиний коректний спосіб поводження зі старими банкнотами – здавання їх до каси банку. У разі відмови з боку співробітників фінансової установи клієнту рекомендується зафіксувати факт порушення та звернутися зі скаргою. Банк зобов'язаний прийняти такі гроші, якщо вони не є фальшивими.

"Якщо якийсь банк відмовляється приймати ці банкноти, необхідно дзвонити до Національного банку та скаржитися", — зазначив Козак.

Гаряча лінія Національного банку України працює за телефонами 0 800 505 240 та 380 44 298 65 55.

Нагадаємо, раніше українці неодноразово стикалися із труднощами під час обміну так званих "білих" доларів — купюр старих зразків. У НБУ вже роз'яснювали, що банки та небанківські фінансові установи зобов'язані приймати всі справжні банкноти США, випущені починаючи з 1914 року.

