Доллар по 50 гривен уже в 2027 году: в НБУ ответили, чего ждать украинцам

Украинцам не стоит автоматически готовиться к резкому скачку курса доллара до 50 гривен в начале 2027 года. Национальный банк Украины не устанавливает конкретных целевых значений курса, однако накопленный опыт работы регулятора на валютном рынке позволяет рассчитывать на отсутствие неконтролируемых колебаний. Об этом заявил заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский в комментарии журналистке Новини.LIVE.

Доллары. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о вероятности доллара по 50 гривен уже в начале следующего года, представитель Нацбанка подчеркнул, что регулятор не дает прогнозов с конкретной цифрой курса гривны к американской валюте.

"Из всей практики, которую Национальный банк проводил на валютном рынке, можем точно сказать, что курс в космос не летает", — отметил Лепушинский.

По его словам, ключевая задача НБУ заключается не в удержании заранее установленного значения доллара, а в возвращении инфляции к целевому уровню в 5% и дальнейшем сохранении ее вблизи этого показателя.

Таким образом, заявление регулятора не означает гарантии определенного курса на начало 2027 года. Динамика гривны будет зависеть от экономической ситуации и факторов, влияющих на валютный рынок.

Дополнительный ориентир для оценки перспектив страны представил Международный валютный фонд. В октябрьском обзоре World Economic Outlook организация сохранила прогноз роста реального валового внутреннего продукта Украины в 2026 году на уровне 1%.

Для сравнения, в 2025 году украинская экономика выросла на 1,8%. Таким образом, оценка МВФ предполагает замедление экономической динамики в текущем году.

Вместе с тем на 2027 год фонд прогнозирует ускорение роста ВВП Украины до 3,5%. Это заметно более оптимистичная оценка по сравнению с ожидаемым результатом 2026 года.

Однако прогноз экономического роста сам по себе не позволяет определить, каким будет курс доллара в конкретный месяц. Оценки МВФ отражают ожидаемую динамику экономики в целом, тогда как НБУ подчеркивает отсутствие фиксированного прогноза по гривне. Поэтому рассчитывать на доллар по 50 гривен как на неизбежный сценарий оснований нет, но и гарантировать отсутствие изменений курса регулятор не берется.

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