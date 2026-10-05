НБУ установил новый исторический курс доллара: сколько стоит валюта 6 октября

Официальный курс доллара в Украине впервые в истории пересек отметку в 45 гривен. Во вторник, 6 октября, Национальный банк Украины установил курс на уровне 45,0564 гривен за доллар. Интересно, что, несмотря на рост доллара, евро немного подешевел. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Курсы валют. Фото: Associated Press

Какой курс доллара и евро установил НБУ

В 6 октября официальный курс американской валюты вырастет на 7 копеек по сравнению с 5 октября, когда он составил 44,99 гривны. Таким образом, доллар впервые преодолел исторический рубеж в 45 гривен. Евро, напротив, снизится в цене на 5 копеек.

Официальные курсы валют на 6 октября таковы:

— 1 доллар США – 45,06 гривен

— 1 евро – 50,48 гривен

Для сравнения, в этот же день 2024 и 2025 года официальный курс доллара составлял около 41,2 гривен. Однако заметим, что в Украине курс доллара в банках уже раньше превышал 45 гривен. Впервые это произошло в июне, а повторно – 23 июля.

Почему доллар дорожает и чего ждать до конца года

На международных рынках доллар укреплялся на фоне ослабления евро, опустившегося до минимального уровня за 17 месяцев. Среди факторов давления на европейскую валюту стало опасение состояния государственных финансов Франции и экономических последствий высоких цен на нефть.

В государственном бюджете на 2026 год заложен средний курсовой ориентир на уровне 45,7 гривен за доллар. Неправительственные аналитики прогнозировали, что к концу года курс может находиться в диапазоне 44-46,4 гривен за доллар.