Доллар по 60 грн: гривне прогнозируют "крутое пике" уже к концу 2026 года

Если Украина до конца 2026 года не найдет внешнего финансирования для покрытия дефицита бюджета, гривна может оказаться под большим давлением. Искусственный интеллект назвал вероятные сценарии на 2026 год.

Курс валюты. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает отсутствие внешнего финансирования самым плохим вариантом для украинской экономики. По его оценке государству придется искать внутренние источники средств, а одним из рисков станет эмиссионное финансирование.

В этом случае увеличение денежной массы может усилить давление на потребительский и валютный рынки. Параллельно НБУ придется использовать резервы для сдерживания курсовых колебаний.

Gemini прогнозирует, что при негативном развитии событий доллар к концу года может превысить 55-60 грн, а на наличном или теневом рынке курс способен быть еще выше. Следствием станет подорожание импортных товаров – от горючего до медикаментов и техники.

Чат-бот Grok дает несколько более мягкий сценарий. По его мнению, без новых траншей гривна также ощутит сильное давление, однако НБУ постарается не допустить резкого обвала.

В базовой точке, которую приводит чат-бот, доллар стоит около 44,6–45 грн. Если внешние деньги не поступят, регулятору придется либо быстрее тратить резервы, либо позволять курсу постепенно снижаться.

При негативном сценарии Grok оценивает курс до декабря на уровне 47-49 грн за доллар, а в случае паники на наличном рынке – выше 50 грн. Дополнительным фактором он называет проблемы с энергетикой и логистикой, которые могут снизить валютные поступления от экспорта.

Чат-бот DeepSeek оценивает риски более жестко. Выходит из дефицита около 1,9 трлн грн, или 18,5% ВВП, и предполагает, что без внешнего финансирования НБУ может оказаться под давлением эмиссии.

По этому сценарию инфляция способна подняться до 20% и выше, а курс доллара – до 49-52 грн до конца года. Подорожают, прежде всего, импортные товары, горючее и медикаменты.

Итак, все три чата-боты сходятся в одном: без внешнего финансирования гривна испытывает дополнительное давление, а риски инфляции и девальвации возрастут. Различаются они, прежде всего, масштабом последствий: Grok называет более низкий диапазон, DeepSeek — промежуточный, а Gemini допускает самый жесткий сценарий с долларом более 60 грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал о худшем сценарии для Украины, если не будет международной финансовой помощи.



