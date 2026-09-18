Долар по 60 грн: гривні прогнозують «круте піке» вже до кінця 2026 року

Якщо Україна до кінця 2026 року не знайде зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету, гривня може опинитися під значно більшим тиском. Штучний інтелект назвав ймовірні сценарії на 2026 рік.

Курс валюти. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає відсутність зовнішнього фінансування найгіршим варіантом для української економіки. За його оцінкою, державі доведеться шукати внутрішні джерела коштів, а одним із ризиків стане емісійне фінансування.

У такому випадку збільшення грошової маси може посилити тиск на споживчий та валютний ринки. Паралельно НБУ доведеться використовувати резерви для стримування курсових коливань.

Gemini прогнозує, що за негативного розвитку подій долар до кінця року може перевищити 55-60 грн, а на готівковому або тіньовому ринку курс здатен бути ще вищим. Наслідком стане подорожчання імпортних товарів — від пального до медикаментів і техніки.

Чат-бот Grok дає дещо м’якший сценарій. На його думку, без нових траншів гривня також відчує сильний тиск, однак НБУ намагатиметься не допустити різкого обвалу.

У базовій точці, яку наводить чат-бот, долар коштує близько 44,6-45 грн. Якщо зовнішні гроші не надійдуть, регулятору доведеться або швидше витрачати резерви, або дозволяти курсу поступово знижуватися.

За негативного сценарію Grok оцінює курс до грудня на рівні 47-49 грн за долар, а в разі паніки на готівковому ринку — вище 50 грн. Додатковим фактором він називає проблеми з енергетикою та логістикою, які можуть скоротити валютні надходження від експорту.

Чат-бот DeepSeek оцінює ризики жорсткіше. Виходить із дефіциту близько 1,9 трлн грн, або 18,5% ВВП, і припускає, що без зовнішнього фінансування НБУ може опинитися під тиском щодо емісії.

За цим сценарієм інфляція здатна піднятися до 20% і вище, а курс долара — до 49-52 грн до кінця року. Подорожчають передусім імпортні товари, пальне та медикаменти.

Отже, усі три чат-боти сходяться в одному: без зовнішнього фінансування гривня зазнає додаткового тиску, а ризики інфляції та девальвації зростуть. Різняться вони передусім масштабом наслідків: Grok називає нижчий діапазон, DeepSeek — проміжний, а Gemini допускає найжорсткіший сценарій із доларом понад 60 грн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найгірший сценарій для України, якщо не буде міжнародної фінансової допомоги.



