Доллар рванет вверх или НБУ удержит гривну: чего ждать украинцам уже в августе

В начале августа одним из ключевых факторов для валютного рынка Украины могут стать мировые цены на нефть. Рост стоимости энергоносителей способен увеличить спрос бизнеса на валюту. Действительно ли это так? Каким будет курс доллара в августе? Усилится ли девальвация гривны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют

Курс полностью в руках НБУ

Экономический эксперт Даниил Монин говорит, что он лично не думает, что гривне грозит девальвация в условиях, когда во второй половине года в Украину должны зайти 48 млрд долларов финансирования.

"Естественно НБУ может провести девальвацию, ибо курс полностью в его руках. Но пока отметка 45 гривен за доллар ни разу не пересекалась, и я пока верю, что Нацбанк будет держать курс ниже 45 гривен", – отметил экономист.

При этом Даниил Монин уточняет, что цены на нефть сейчас ниже, чем в апреле. При этом эксперт уточняет, что они по-прежнему очень нестабильны, но это скорее фактор повышенной инфляции, чем девальвации гривны.

Стремительного роста курса доллара не стоит ожидать

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что касается ситуации в стране со спросом на валюту, то действительно сейчас предложение несколько упало. Оно снизилось за счет того, что у нас остановился экспорт, не вывозится пшеница в том объеме через порты не вывозится железная руда. Есть другие вещи, связанные с тем, что сейчас не работают порты из-за Черного моря. Потому поступление валюты меньше стало.

"Сказать, что очень активно стал спрос в связи с удорожанием цен на топливо, я не могу, потому что это скорее операционное увеличение объемов платежей. Кто-то будет меньше завозить, кто-то будет использовать свои собственные деньги, за которые традиционно закупают, не будет выходить на биржу, не будет скупать валюту на закупки. Все-таки это частный сектор. Это в свое время, когда Нафтогаз закупал на зиму газовые запасы на мировом рынке или в Российской Федерации, тогда действительно это было потрясение для межбанковского рынка. В этом случае такого я не вижу. Здесь скорее речь идет о том, что происходит во всем мире, как будут дальше разворачиваться события – прекратится ли война в Иране, будут ли какие-либо действия по прекращению агрессии против Украины. То есть вот такие вещи действительно могут влиять на курс гривны по отношению к доллару, они могут влиять на другие соотношения", – отметил собеседник портала "Комментарии".

При этом Алексей Плотников подчеркнул, что он бы не определял рост цен на нефть как фактор, который приведет к увеличению спроса на доллар и приведет к его росту.

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