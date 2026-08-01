Доллар рванет вверх или НБУ удержит гривну: чего ждать украинцам уже в августе

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В начале августа одним из ключевых факторов для валютного рынка Украины могут стать мировые цены на нефть. Рост стоимости энергоносителей способен увеличить спрос бизнеса на валюту. Действительно ли это так? Каким будет курс доллара в августе? Усилится ли девальвация гривны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Курс валют
Экономический эксперт Даниил Монин говорит, что он лично не думает, что гривне грозит девальвация в условиях, когда во второй половине года в Украину должны зайти 48 млрд долларов финансирования.
При этом Даниил Монин уточняет, что цены на нефть сейчас ниже, чем в апреле. При этом эксперт уточняет, что они по-прежнему очень нестабильны, но это скорее фактор повышенной инфляции, чем девальвации гривны.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что касается ситуации в стране со спросом на валюту, то действительно сейчас предложение несколько упало. Оно снизилось за счет того, что у нас остановился экспорт, не вывозится пшеница в том объеме через порты не вывозится железная руда. Есть другие вещи, связанные с тем, что сейчас не работают порты из-за Черного моря. Потому поступление валюты меньше стало.
При этом Алексей Плотников подчеркнул, что он бы не определял рост цен на нефть как фактор, который приведет к увеличению спроса на доллар и приведет к его росту.
Читайте также на портале "Комментарии" — скупать ли валюту: неожиданный прогноз по доллару.