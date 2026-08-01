Долар рвоне вгору чи НБУ утримає гривню: чого чекати українцям вже у серпні

На початку серпня одним із ключових факторів для валютного ринку України можуть стати світові ціни на нафту. Зростання вартості енергоносіїв здатне збільшити попит бізнесу на валюту. Чи це так? Яким буде курс долара у серпні? Чи посилиться девальвація гривні? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Курс валют

Курс повністю в руках НБУ

Економічний експерт Данило Монін говорить, що він особисто не думає, що гривні загрожує девальвація за умов, коли у другій половині року в Україну мають зайти 48 млрд доларів фінансування.

"Природно, НБУ може провести девальвацію, бо курс повністю в його руках. Але поки що позначка 45 гривень за долар жодного разу не перетиналася, і я поки що вірю, що Нацбанк триматиме курс нижче 45 гривень", – зазначив економіст.

При цьому Данило Монін уточнює, що ціни на нафту зараз нижчі, ніж у квітні. При цьому експерт уточнює, що вони, як і раніше, дуже нестабільні, але це радше фактор підвищеної інфляції, ніж девальвації гривні.

Швидкого зростання курсу долара не варто очікувати

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков зазначив, що стосується ситуації в країні з попитом на валюту, то дійсно зараз пропозиція дещо впала. Вона знизилася за рахунок того, що у нас зупинився експорт, не вивозиться пшениця в тому обсязі через порти, не вивозиться залізна руда. Є інші речі, які пов'язані з тим, що зараз не працюють порти через Чорне море. Тому надходження валюти менше стало.

"Сказати, що дуже активно став попит в зв'язку зі здорожчанням цін на пальне, я не можу, тому що це, скоріше, операційне збільшення обсягів платежів. Хтось буде менше завозити, хтось буде використовувати свої власні гроші, за які традиційно закупають, не буде виходити на біржу, не буде скуповувати валюту на закупівлі. Все ж таки це приватний сектор. Це свого часу, коли "Нафтогаз" закупав на зиму газові запаси на світовому ринку чи у Російської Федерації, тоді дійсно це було потрясіння для міжбанківського ринку. У даному випадку такого я не бачу. Тут скоріше мова йде про те, що відбувається в цілому світі, як будуть далі розгоратися події – чи припиниться війна в Ірані, чи будуть якісь дії щодо припинення агресії проти України. Тобто ось такі речі дійсно можуть впливати на курс гривні до долара, вони можуть впливати на інші співвідношення", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

При цьому Олексій Плотніков наголосив, що він би не визначав зростання цін на нафту, як такий чинник, що призведе до збільшення попиту на долар і призведе до його зростання.

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