Долар рвоне вгору чи НБУ утримає гривню: чого чекати українцям вже у серпні

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Кравцев Сергей
На початку серпня одним із ключових факторів для валютного ринку України можуть стати світові ціни на нафту. Зростання вартості енергоносіїв здатне збільшити попит бізнесу на валюту. Чи це так? Яким буде курс долара у серпні? Чи посилиться девальвація гривні? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.
Курс валют
Економічний експерт Данило Монін говорить, що він особисто не думає, що гривні загрожує девальвація за умов, коли у другій половині року в Україну мають зайти 48 млрд доларів фінансування.
При цьому Данило Монін уточнює, що ціни на нафту зараз нижчі, ніж у квітні. При цьому експерт уточнює, що вони, як і раніше, дуже нестабільні, але це радше фактор підвищеної інфляції, ніж девальвації гривні.
Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков зазначив, що стосується ситуації в країні з попитом на валюту, то дійсно зараз пропозиція дещо впала. Вона знизилася за рахунок того, що у нас зупинився експорт, не вивозиться пшениця в тому обсязі через порти, не вивозиться залізна руда. Є інші речі, які пов'язані з тим, що зараз не працюють порти через Чорне море. Тому надходження валюти менше стало.
При цьому Олексій Плотніков наголосив, що він би не визначав зростання цін на нафту, як такий чинник, що призведе до збільшення попиту на долар і призведе до його зростання.
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