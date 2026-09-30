«Дропы» на 26 миллиардов: сколько людей попали в поле зрения Финмониторинга

Государственная служба финансового мониторинга Украины проанализировала финансовые операции, которые могут быть связаны с деятельностью так называемых "дропов". По итогам работы в течение первых восьми месяцев 2026 материалы были переданы правоохранительным органам.

Финмониторинг. Фото: из открытых источников

Как отметили в Госфинмониторинге, речь идет о 527 обобщенных материалах, в которых фигурируют финансовые операции 15 073 физических лиц с признаками функционирования "дропов".

В материалах содержатся подозрения по разным видам правонарушений. Среди них – возможная легализация или отмывание доходов, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, а также подделка документов, подаваемых для государственной регистрации физических лиц-предпринимателей.

Масштаб финансовых потоков оказался значительным. Специалисты Госфинмониторинга исследовали движение средств по более чем 30 тысячам счетов, открытых в 25 банках и одному небанковскому финансовому учреждению.

По результатам анализа установлено, что эти счета использовались для легализации средств на общую сумму 26,36 млрд гривен.

В то же время, круг лиц, попавших в поле внимания финансового мониторинга, значительно шире. В переданных материалах содержится информация о 78 720 физических лицах, в отношении которых также имеются признаки деятельности "дропов".

Таким образом, за восемь месяцев 2026 финансовый мониторинг выявил масштабную сеть операций, связанных с использованием счетов физических лиц.

В то же время само наличие личности в материалах Госфинмониторинга или признаков деятельности "дропа" не означает автоматического установления вины. Окончательная правовая оценка соответствующих операций принадлежит правоохранительным органам и суду.

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