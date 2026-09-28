Євроінтеграція під загрозою: в НБУ розкрили причину

Податковий тиск у 68 копійок з кожної гривні відлякує іноземний капітал та ставить хрест на приватизації держбанків.

НБУ. Фото: з відкритих джерел

Національний банк України виступив із жорсткою критикою постійного збільшення фіскального тиску на банківський сектор, назвавши його дискримінаційним. Про це йдеться у офіційній відповіді на журналістський запит головного фінансового регулятора країни.

Банки залишаються єдиною галуззю економіки, для якої постійна ставка податку на прибуток становить 25% проти стандартних 18%, і яка вже двічі була змушена сплатити рекордні 50%. Наразі сектор демонструє найвище навантаження в країні: 68 копійок сплачених податків на кожну гривню доданої вартості.

У 2025 році банки забезпечили 11% усіх надходжень до держбюджету, хоча їхня частка у ВВП становила лише 2,9%.

Такий фіскальний тиск знизив рентабельність капіталу за чистим прибутком для недержавних банків до критичних 15%, що для багатьох установ вже є нижчим за вартість самого капіталу. Зважаючи на високі воєнні ризики, така прибутковість робить український банківський ринок неконкурентоспроможним порівняно з країнами ЄС. Це фактично ставить хрест на залученні міжнародних інвесторів та успішній приватизації державних банків, для якої необхідні передбачувані та прозорі правила гри.

У регуляторі попереджають: інструментарій НБУ для пом'якшення негативних наслідків екстраподатку практично вичерпано. Водночас НБУ запроваджує нові європейські вимоги до достатності капіталу (P2R та буфери капіталу). Подальше вилучення ресурсів не лише загрожує підірвати кредитну спроможність банків, але й здатне зірвати загальний план інтеграції України до Європейського Союзу.

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