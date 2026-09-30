«Дропи» на 26 мільярдів: скільки людей потрапили у поле зору Фінмоніторингу

Державна служба фінансового моніторингу України проаналізувала фінансові операції, які можуть бути пов’язані з діяльністю так званих "дропів". За підсумками роботи протягом перших восьми місяців 2026 року матеріали були передані правоохоронним органам.

Фінмоніторинг. Фото: з відкритих джерел

Як зазначили у Держфінмоніторингу, йдеться про 527 узагальнених матеріалів, у яких фігурують фінансові операції 15 073 фізичних осіб з ознаками функціонування "дропів".

У матеріалах містяться підозри щодо різних видів правопорушень. Серед них – можливе легалізування або відмивання доходів, шахрайство, ухилення від сплати податків, а також підроблення документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб-підприємців.

Масштаб фінансових потоків виявився значним. Фахівці Держфінмоніторингу дослідили рух коштів за понад 30 тисячами рахунків, відкритих у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі.

За результатами аналізу встановлено, що ці рахунки використовувалися з метою легалізації коштів на загальну суму 26,36 млрд гривень.

Водночас коло осіб, які потрапили у поле уваги фінансового моніторингу, значно ширше. У переданих матеріалах міститься інформація ще про 78 720 фізичних осіб, щодо яких також наявні ознаки діяльності "дропів".

Таким чином, за вісім місяців 2026 року фінансовий моніторинг виявив масштабну мережу операцій, пов’язаних із використанням рахунків фізичних осіб.

Водночас сама наявність особи у матеріалах Держфінмоніторингу або ознак діяльності "дропа" не означає автоматичного встановлення вини. Остаточна правова оцінка відповідних операцій належить правоохоронним органам та суду.

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