Джо Байден получает безумно высокую пенсию: озвученная сумма
Джо Байден получает безумно высокую пенсию: озвученная сумма

Экс-президент США Джо Байден будет получать рекордную пенсию в размере более 417 тысяч долларов в год.

6 января 2026, 10:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший президент США Джо Байден получает самую высокую пенсию среди всех американских лидеров в истории. По подсчетам New York Post, годовые пенсионные выплаты 83-летнего политика превышают даже зарплату действующего президента США.

Джо Байден получает безумно высокую пенсию: озвученная сумма

Джо Байден. Фото из открытых источников

Как отмечает издание со ссылкой на анализ вице-президента Фонда Национального союза налогоплательщиков США Демиана Брейди, Джо Байден будет ежегодно получать около 417 тысяч долларов. Это примерно 17,5 миллиона гривен по нынешнему курсу и почти вдвое больше, чем пенсионные выплаты Барака Обамы.

Причина столь высокой суммы кроется исключительно в долгой и насыщенной политической карьере Байдена. В течение десятилетий он занимал ключевые государственные должности: был сенатором, вице-президентом, а впоследствии и президентом США. Именно это позволило ему одновременно воспользоваться несколькими пенсионными программами.

Байден получает средства из двух основных источников: федеральная пенсионная система для бывших членов Конгресса и вице-президентов (CSRS) и пенсия для экс-президентов, предусмотренная Законом о бывших президентах 1958 года. Сочетание этих механизмов создало своеобразную "юридическую лазейку", которая и обеспечила рекордные выплаты.

"Байден зарабатывает на пенсии больше, чем действующий президент США", – отметил Брейди.

На фоне украинских реалий эти цифры смотрятся фантастическими. По данным Пенсионного фонда Украины, средняя ежемесячная пенсия в 2025 году составляет около 6 400 гривен. В таких условиях украинскому пенсионеру понадобилось бы более 230 лет, чтобы получить сумму, эквивалентную годовой пенсии Джо Байдена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Байдена финансовые проблемы после ухода от президентства.

Также "Комментарии" писали, что один из самых молодых экс-генпрокуроров Украины вышел на пенсию в 29. Он получает более 150 тыс. гривен в месяц.



Источник: https://nypost.com/2026/01/04/us-news/bidens-pension-is-largest-of-any-us-president-in-history/
