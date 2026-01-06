Джо Байден отримує шалено високу пенсію: озвучена сума

Колишній президент США Джо Байден отримує найвищу пенсію серед усіх американських лідерів в історії. За підрахунками New York Post, річні пенсійні виплати 83-річного політика перевищують навіть зарплату чинного президента Сполучених Штатів.

Джо Байден. Фото з відкритих джерел

Як зазначає видання з посиланням на аналіз віцепрезидента Фонду Національного союзу платників податків США Деміана Брейді, Джо Байден щороку отримуватиме близько 417 тисяч доларів. Це приблизно 17,5 мільйона гривень за нинішнім курсом і майже вдвічі більше, ніж пенсійні виплати Барака Обами.

Причина настільки високої суми ховається у винятково довгій та насиченій політичній кар’єрі Байдена. Протягом десятиліть він обіймав ключові державні посади: був сенатором, віцепрезидентом, а згодом і президентом США. Саме це дозволило йому одночасно скористатися кількома пенсійними програмами.

Наразі Байден отримує кошти з двох основних джерел: федеральна пенсійна система для колишніх членів Конгресу та віцепрезидентів (CSRS) та пенсія для експрезидентів, передбачена Законом про колишніх президентів 1958 року. Поєднання цих механізмів створило своєрідну "юридичну лазівку", яка й забезпечила рекордні виплати.

"Байден заробляє на пенсії більше, ніж чинний президент США", — зазначив Брейді.

На тлі українських реалій ці цифри виглядають фантастичними. За даними Пенсійного фонду України, середня щомісячна пенсія у 2025 році становить близько 6 400 гривень. За таких умов українському пенсіонеру знадобилося б понад 230 років, аби отримати суму, еквівалентну річній пенсії Джо Байдена.

