Эксперт, предсказавший финансовый кризис 2008 года, предупреждает, что произойдет что-то гораздо хуже

Финансовый эксперт и сотрудник хедж-фонда Ричард Букстабер, предупреждавший в своей книге 2007 года о мировом финансовом кризисе 2008 года, заявил о риске новых масштабных потрясений для глобальной экономики. По его мнению, нынешняя ситуация в мире содержит сразу несколько опасных факторов, способных спровоцировать кризис, который может оказаться даже серьезнее Мирового финансового кризиса 2008 года.

Букстабер прогнозирует новую финансовую катастрофу. Фото из открытых источников

В колонке для The New York Times Ричард Букстабер отметил, что мир снова входит в период высоких рисков. По его словам, потенциальные угрозы теперь распределены сразу между разными отраслями и регионами.

Среди ключевых факторов он называет напряженность между США и Ираном, а также эскалацию конфликта вокруг Тайваня со стороны Китая. Букстабер предупреждает, что это может быть идеальным временем для КНР принять меры против Тайваня, учитывая, что "ранее их сдерживало только сильное военное присутствие США, а сейчас США, очевидно, сосредоточены на Иране".

Дополнительный риск создает и стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, зависящее от стабильных поставок микрочипов. По словам Букстабера, война или энергетические потрясения могут повлечь за собой резкий рост цен на электроэнергию, транспорт и продовольствие. Это напрямую повлияет на экономику и технологический сектор, включая центры обработки данных, которые обеспечивают развитие искусственного интеллекта.

По словам Ричарда, сочетание этих факторов может нанести беспрецедентный ущерб мировой экономике.

"Наша нынешняя финансовая система терпит неудачу не потому, что что-то идет не так. Она терпит неудачу потому, что различные шоки распространяются через одну и ту же структуру и способами, которые трудно предсказать. Когда что-то в конце концов идет не так, это распространяется быстрее, чем можно сдержать", — пишет Букстабер.

По мнению эксперта, современная финансовая система стала еще более уязвимой, чем перед кризисом 2008 года.

