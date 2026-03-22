Експерт, який передбачив фінансову кризу 2008 року, попереджає, що станеться щось значно гірше

Фінансовий експерт і співробітник хедж-фонду Річард Букстабер, який у своїй книзі 2007 року попереджав про світову фінансову кризу 2008 року, заявив про ризик нових масштабних потрясінь для глобальної економіки. На його думку, нинішня ситуація у світі містить одразу кілька небезпечних факторів, здатних спровокувати кризу, яка може виявитися навіть серйознішою за Світову фінансову кризу 2008 року.

Букстабер прогнозує нову фінансову катастрофу. Фото з відкритих джерел

У колонці для The New York Times Річард Букстабер зазначив, що світ знову входить у період високих ризиків. За його словами, потенційні загрози тепер розподілені одразу між різними галузями та регіонами.

Серед ключових факторів він називає напруженість між США та Іраном, а також можливу ескалацію конфлікту навколо Тайваню з боку Китаю. Букстабер попереджає, що це може бути ідеальним часом для КНР вжити заходів проти Тайваню, враховуючи, що "раніше їх стримувала лише сильна військова присутність США, а зараз США, очевидно, зосереджені на Ірані".

Додатковий ризик створює і стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту, що залежить від стабільних поставок мікрочіпів. За словами Букстабера, війна або енергетичні потрясіння можуть спричинити різке зростання цін на електроенергію, транспорт і продовольство. Це безпосередньо вплине на економіку та технологічний сектор, включно з центрами обробки даних, які забезпечують розвиток штучного інтелекту.

За словами Річарда, поєднання цих факторів може завдати безпрецедентної шкоди світовій економіці.

"Наша нинішня фінансова система зазнає невдачі не тому, що щось йде не так. Вона зазнає невдачі тому, що різні шоки поширюються через одну й ту саму структуру і способами, які важко передбачити. Коли щось врешті-решт йде не так, це поширюється швидше, ніж можна стримати", — пише Букстабер.

На думку експерта, сучасна фінансова система стала ще вразливішою, ніж перед кризою 2008 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що фінансовий експерт Кійосакі прогнозує найбільший крах в історії. Він дав пораду, як зберегти гроші.