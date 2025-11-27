Кійосакі прогнозує найбільший крах в історії: дав пораду, як зберегти гроші

Американський фінансовий експерт, автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі зробив різке й тривожне попередження. Один із найвідоміших популяризаторів фінансової грамотності, заявив, що "починається найбільший крах в історії", який торкнеться не лише США, а й Європи та Азії.

Кійосакі попереджає про фінансову кризу. Фото з відкритих джерел

Роберт Кійосакі стверджує, що ще у 2013 році у книзі "Пророцтво багатого тата" передбачив майбутню фінансову кризу. За його словами, цей момент настав і ключовий фактор, який її спричинить стане штучний інтелект.

"Передбачив наближення найбільшого краху в історії. На жаль, цей крах настав. Це не лише США. Європа та Азія переживають крах. Штучний інтелект знищить робочі місця, а коли робочі місця зазнають краху, зазнають краху офісна та житлова нерухомість", – попередив Кійосакі.

Попри тривожні заяви, фінансовий експерт пропонує конкретну стратегію дій у нестабільний період. За його словами, в кризові моменти слід купувати дорогоцінні метали та криптовалюту.

"Час купувати більше золота, срібла, біткойн та етеріум. Срібло – найкраще та найбезпечніше. Срібло сьогодні коштує 50 доларів. Я прогнозую, що незабаром ціна срібла досягне 70 доларів, а можливо, й 200 доларів у 2026 році. Гарна новина полягає в тому, що хоча мільйони втратять усе… якщо ви готові… ця криза зробить вас багатшими", – прогнозує Кійосакі.

Кійосакі, який народився на Гаваях у 1947 році, давно відомий своєю філософією фінансової свободи. Він наполягає, що традиційна освіта й робота "з 9 до 18" рідко ведуть до добробуту, а справжнє багатство створюють активи, що генерують пасивний дохід. Інвестування у нерухомість, метали та бізнес стали центральними елементи його підходу.

Однак навколо його ідей не раз виникали суперечки. Критики звинувачують Кійосакі у надмірному спрощенні порад і просуванні ризикованих інвестицій. Його компанія у минулому оголошувала банкрутство, а сам фінансовий експерт визнавав значні борги.

