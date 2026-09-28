Евроинтеграция под угрозой: в НБУ раскрыли причину

Налоговое давление 68 копеек с каждой гривни отпугивает иностранный капитал и ставит крест на приватизации госбанков.

НБУ. Фото: из открытых источников

Национальный банк Украины выступил с жесткой критикой постоянного увеличения фискального давления на банковский сектор, назвав его дискриминационным. Об этом говорится в официальном ответе на журналистский запрос главного финансового регулятора страны.

Банки остаются единственной отраслью экономики, для которой постоянная ставка налога на прибыль составляет 25% против стандартных 18% и которая уже дважды была вынуждена уплатить рекордные 50%. В настоящее время сектор демонстрирует самую высокую нагрузку в стране: 68 копеек уплаченных налогов на каждую гривну добавленной стоимости.

В 2025 году банки обеспечили 11% всех поступлений в госбюджет, хотя их доля в ВВП составила всего 2,9%.

Такое фискальное давление снизило рентабельность капитала по чистой прибыли для негосударственных банков до критических 15%, что для многих учреждений уже ниже стоимости самого капитала. Учитывая высокие военные риски, такая прибыльность делает украинский банковский рынок неконкурентоспособным по сравнению со странами ЕС. Это фактически ставит крест на привлечении международных инвесторов и успешной приватизации государственных банков, для которых необходимы предсказуемые и прозрачные правила игры.

В регуляторе предупреждают: инструментарий НБУ для смягчения негативных последствий экстраналога практически исчерпан. В то же время, НБУ вводит новые европейские требования к достаточности капитала (P2R и буферы капитала). Дальнейшее изъятие ресурсов не только грозит взорвать кредитную способность банков, но и способно сорвать общий план интеграции Украины в Европейский Союз.

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