Госдолг Украины достиг потрясающего размера: в Минфине раскрыли детали

Государственный и гарантированный государством долг Украины в конце 2025 достиг 9,04 трлн гривен, или 213,3 млрд долларов. За год этот показатель вырос почти на треть – на 29,5% в гривневом эквиваленте и на 28,4% в долларовом. Об этом сообщили в министерстве финансов.

По данным ведомства, за прошедший год долг увеличился на 2,061 трлн гривен, или 47,3 млрд долларов. Основной причиной явилось привлечение долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров, которое используется для поддержки государственного бюджета и стабильности экономики в условиях войны.

По состоянию на конец года около 75% государственного и гарантированного долга приходилось на внешние обязательства. Более половины этой суммы составляют кредиты перед Европейским Союзом. Одним из главных источников финансирования бюджета в 2025 году стали ссуды от стран "Группы семи" на сумму 37,9 млрд долларов, часть которых учитывается как государственный долг. Еще 12,1 млрд долларов Украина получила напрямую от ЕС.

Значительно возрос объем льготных кредитов от Евросоюза – за год он увеличился на 1,654 трлн. гривен, или 38,6 млрд долларов. В то же время эти ссуды имеют отсроченные выплаты. В частности, по программе Ukraine Facility возврат средств начнется через 11–12 лет, а уплату процентов частично может взять на себя ЕС.

Отдельно в Минфине отмечают, что кредиты по программе ERA не должны создавать дополнительной нагрузки на украинских налогоплательщиков. Планируется, что их погашение будет производиться за счет доходов от замороженных российских активов.

В ведомстве подчеркивают, что привлечение внешнего финансирования остается ключевым фактором поддержания финансовой стабильности государства в условиях полномасштабной войны.

