Держборг України досяг приголомшливого розміру: у Мінфіні розкрили деталі

Державний та гарантований державою борг України наприкінці 2025 року досяг 9,04 трлн гривень, або 213,3 млрд доларів. За рік цей показник зріс майже на третину – на 29,5% у гривневому еквіваленті та на 28,4% у доларовому. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Долари. Фото: з відкритих джерел

За даними відомства, протягом минулого року борг збільшився на 2,061 трлн гривень, або 47,3 млрд доларів. Основною причиною стало залучення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів, яке використовується для підтримки державного бюджету та стабільності економіки в умовах війни.

Станом на кінець року приблизно 75% державного та гарантованого боргу припадало на зовнішні зобов’язання. Понад половину цієї суми становлять кредити перед Європейським Союзом. Одним із головних джерел фінансування бюджету у 2025 році стали позики від країн "Групи семи" на суму 37,9 млрд доларів, частина яких обліковується як державний борг. Ще 12,1 млрд доларів Україна отримала безпосередньо від ЄС.

Значно зріс обсяг пільгових кредитів від Євросоюзу – за рік він збільшився на 1,654 трлн гривень, або 38,6 млрд доларів. Водночас ці позики мають відстрочені виплати. Зокрема, за програмою Ukraine Facility повернення коштів розпочнеться лише через 11–12 років, а сплату відсотків частково може взяти на себе ЄС.

Окремо у Мінфіні зазначають, що кредити за програмою ERA не повинні створювати додаткового навантаження на українських платників податків. Планується, що їх погашення здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

У відомстві наголошують, що залучення зовнішнього фінансування залишається ключовим фактором підтримки фінансової стабільності держави в умовах повномасштабної війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи стане менше курсових перепадів у лютому: що буде з доларом та євро. Експерти детально проаналізували інформацію.



