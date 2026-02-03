logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2026 Держборг України досяг приголомшливого розміру: у Мінфіні розкрили деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Держборг України досяг приголомшливого розміру: у Мінфіні розкрили деталі

Протягом 2025 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 2,061 трлн гривень

3 лютого 2026, 12:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Державний та гарантований державою борг України наприкінці 2025 року досяг 9,04 трлн гривень, або 213,3 млрд доларів. За рік цей показник зріс майже на третину – на 29,5% у гривневому еквіваленті та на 28,4% у доларовому. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Держборг України досяг приголомшливого розміру: у Мінфіні розкрили деталі

Долари. Фото: з відкритих джерел

За даними відомства, протягом минулого року борг збільшився на 2,061 трлн гривень, або 47,3 млрд доларів. Основною причиною стало залучення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів, яке використовується для підтримки державного бюджету та стабільності економіки в умовах війни.

Станом на кінець року приблизно 75% державного та гарантованого боргу припадало на зовнішні зобов’язання. Понад половину цієї суми становлять кредити перед Європейським Союзом. Одним із головних джерел фінансування бюджету у 2025 році стали позики від країн "Групи семи" на суму 37,9 млрд доларів, частина яких обліковується як державний борг. Ще 12,1 млрд доларів Україна отримала безпосередньо від ЄС.

Значно зріс обсяг пільгових кредитів від Євросоюзу – за рік він збільшився на 1,654 трлн гривень, або 38,6 млрд доларів. Водночас ці позики мають відстрочені виплати. Зокрема, за програмою Ukraine Facility повернення коштів розпочнеться лише через 11–12 років, а сплату відсотків частково може взяти на себе ЄС.

Окремо у Мінфіні зазначають, що кредити за програмою ERA не повинні створювати додаткового навантаження на українських платників податків. Планується, що їх погашення здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

У відомстві наголошують, що залучення зовнішнього фінансування залишається ключовим фактором підтримки фінансової стабільності держави в умовах повномасштабної війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи стане менше курсових перепадів у лютому: що буде з доларом та євро. Експерти детально проаналізували інформацію.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини