Гривна отыграет падение или доллар пойдет еще выше: что готовит украинцам ноябрь

Конец октября заставил украинцев понервничать: наличный доллар в обменниках стремительно перешел границу в 46 грн и направился дальше. Продолжится ли в ноябре 2026 года рост курса доллара? Как изменятся в течение месяца ценники на продукты и промтовары, на которые косвенно из-за цены импорта и стоимости логистики влияет ситуация на валютном рынке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют

Прыжок курса доллара не является критическим

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко говорит, что то, что мы сейчас видим со скачком курса доллара, это обычная сезонная девальвация.

"Вообще если вы внимательно посмотрите, то по большому счету ничего особенного не произошло. Девальвация на 50 копеек при курсе 45-46 – это, скажем, предусмотренная ситуация. Да действительно, на сегодняшний момент эти 50 копеек поднялись. Сказать, что это радикально повлияло или повлияет на цены – нельзя. Просто все забывают, что когда курс доллара 45 гривен и когда цена меняется даже на гривну – это очень мало. Другое дело, когда нацвалюта проседает на 2 и больше гривен", – отметил эксперт.

Что касается роста цен, то Александр Охрименко соглашается с тем, что цена на топливо растет, но не из-за курса. Цена на нефть в мире выросла, а топливо у нас исключительно импортное. Потому у нас и дизель, и бензин подорожали.

"Импортное топливо в мире сейчас дорого. И, конечно, оно и у нас дорогое. Не можем мы покупать импортный дешевый дизель и бензин. Какой это недостаток? Топливо оказывает влияние, в первую очередь, на продукты питания. Есть такая прямая зависимость. Поэтому это удорожание дизеля однозначно повлияет на то, что цены в первую очередь на продукты питания действительно частично на 5-10% подрастут. Однако у нас на сегодняшний момент зарплата вырастет гораздо больше, чем цены. Почему? Потому что на сегодняшний момент на рост зарплаты влияют выплаты военных. Как результат, зарплата в Украине уже установила исторический рекорд и превысила 700 долларов, даже по-белому. А с учетом конверта это больше тысячи долларов. Поэтому рост цен, которые мы сейчас наблюдаем это, если можно так сказать, догон. На сегодняшний момент для украинцев рост цен – это не проблема, как соответственно и девальвация гривны", – констатировал экономист.

Политических решений в курсообразовании станет меньше

Экономический эксперт Даниил Монин отметил, в октябре курс гривны преодолел политический рубеж в 45 гривен за доллар, который НБУ держал несколько месяцев, и поэтому теперь политических решений в курсообразовании станет меньше.

"В тоже время я оптимистичен по курсу гривны к доллару в ноябре. Я считаю, что наконец должна закончится задержка денег в финансировании Украины и за последние 2 месяца Украина должна получить 25-30 млрд долларов финансирования. Уже сейчас обсуждается с ЕС получение около 8 млрд евро по Ukraine Facility в ноябре. А это 9 млрд долларов. Также возможен второй транш по Макрофинансовой помощи – 3.7 млрд евро, поскольку он требовал принятия законопроекта по посылкам, который приняла Верховная Рада. Кроме того, до конца года ещё около 12 млрд евро есть по закупке военной продукции от ЕС. Соответственно есть вероятность, что в ноябре может зайти более 10 млрд долларов или даже 15 млрд долларов. Соответственно гривна перестанет быть под давлением как это было в октябре", – отметил эксперт.

С другой стороны, продолжает собеседник портала "Комментарии", НБУ увеличил свой прогноз по инфляции до 12.5% в год, а это значит, что он не намерен минимизировать инфляцию путем временного укрепления гривны через большую внешнюю помощь.

Поэтому, подчеркивает Даниил Монин, базовый прогноз курса гривны в ноябре 45.0-45.5 и возможно 45.5-46.0 до тех пор, пока Украина не получит транши от ЕС.

"Что касается курса евро к гривне, то мы наблюдали укрепление гривны к евро в октябре по причине укрепления курса евро/доллар. До 1.11-1.12. Сейчас пока непонятно, как среагирует курс евро после выборов 3 ноября в США, но возможно победа демократов положительно скажется на курсе евро к доллару. И евро снова начнет укрепляется. Тогда можно ожидать курс 51-52. Но базовый прогноз пока 50.5-51.5", – резюмировал экономист.

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