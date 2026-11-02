Гривна отыграет падение или доллар пойдет еще выше: что готовит украинцам ноябрь

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Кравцев Сергей
Конец октября заставил украинцев понервничать: наличный доллар в обменниках стремительно перешел границу в 46 грн и направился дальше. Продолжится ли в ноябре 2026 года рост курса доллара? Как изменятся в течение месяца ценники на продукты и промтовары, на которые косвенно из-за цены импорта и стоимости логистики влияет ситуация на валютном рынке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Курс валют
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко говорит, что то, что мы сейчас видим со скачком курса доллара, это обычная сезонная девальвация.
Что касается роста цен, то Александр Охрименко соглашается с тем, что цена на топливо растет, но не из-за курса. Цена на нефть в мире выросла, а топливо у нас исключительно импортное. Потому у нас и дизель, и бензин подорожали.
Экономический эксперт Даниил Монин отметил, в октябре курс гривны преодолел политический рубеж в 45 гривен за доллар, который НБУ держал несколько месяцев, и поэтому теперь политических решений в курсообразовании станет меньше.
"В тоже время я оптимистичен по курсу гривны к доллару в ноябре. Я считаю, что наконец должна закончится задержка денег в финансировании Украины и за последние 2 месяца Украина должна получить 25-30 млрд долларов финансирования. Уже сейчас обсуждается с ЕС получение около 8 млрд евро по Ukraine Facility в ноябре. А это 9 млрд долларов. Также возможен второй транш по Макрофинансовой помощи – 3.7 млрд евро, поскольку он требовал принятия законопроекта по посылкам, который приняла Верховная Рада. Кроме того, до конца года ещё около 12 млрд евро есть по закупке военной продукции от ЕС. Соответственно есть вероятность, что в ноябре может зайти более 10 млрд долларов или даже 15 млрд долларов. Соответственно гривна перестанет быть под давлением как это было в октябре", – отметил эксперт.
С другой стороны, продолжает собеседник портала "Комментарии", НБУ увеличил свой прогноз по инфляции до 12.5% в год, а это значит, что он не намерен минимизировать инфляцию путем временного укрепления гривны через большую внешнюю помощь.
Поэтому, подчеркивает Даниил Монин, базовый прогноз курса гривны в ноябре 45.0-45.5 и возможно 45.5-46.0 до тех пор, пока Украина не получит транши от ЕС.
"Что касается курса евро к гривне, то мы наблюдали укрепление гривны к евро в октябре по причине укрепления курса евро/доллар. До 1.11-1.12. Сейчас пока непонятно, как среагирует курс евро после выборов 3 ноября в США, но возможно победа демократов положительно скажется на курсе евро к доллару. И евро снова начнет укрепляется. Тогда можно ожидать курс 51-52. Но базовый прогноз пока 50.5-51.5", – резюмировал экономист.
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