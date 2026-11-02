Гривня відіграє падіння чи долар піде ще вище: що готує українцям листопад

Кінець жовтня змусив українців понервувати: готівковий долар в обмінниках стрімко перейшов межу в 46 грн і попрямував далі. Чи продовжиться у листопаді 2026 року зростання курсу долара? Як зміняться протягом місяця цінники на продукти і промтовари, на які опосередковано, через ціну імпорту і вартість логістики, впливає ситуація на валютному ринку? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Курс валют

Стрибок курсу долара не є критичним

Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко говорить, що те, що ми зараз бачимо зі стрибком курсу долара, то це звичайна сезонна девальвація.

"Взагалі, якщо ви уважно подивитесь, то за великим рахунком нічого особливого не відбулось. Девальвація на 50 копійок при курсі десь 45-46 – це, скажімо, передбачена ситуація. Так дійсно, на сьогоднішній момент оці 50 копійок піднялись Сказати, що це радикально вплинуло або вплине на ціни – не можна. Просто всі забувають, що коли курс долара 45 гривень і, коли ціна міняється навіть на гривню – це дуже мало. Інша справа, коли нацвалюта просідає на 2 і більше гривень", – зазначив експерт.

Що стосується зростання цін, то Олександр Охріменко погоджується з тим, що ціна на паливо зростає, але не через курс. Ціна на нафту в світі зросла, а паливо у нас виключно імпортне. Тому у нас і дизель, і бензин подорожчали.

"Імпортне паливо у світі зараз дороге. І, звичайно, воно і в нас дороге. Не можемо ми купувати імпортний дешевий дизель та бензин. Який має це недолік? Паливо впливає, в першу чергу, на продукти харчування. Є така пряма залежність. Тому оце здорожчання дизеля однозначно вплине на те, що ціни, в першу чергу, на продукти харчування, дійсно частково на 5-10% підростуть. Проте у нас на сьогоднішній момент зарплата зросте значно більше, ніж ціни. Чому? Тому що на сьогоднішній момент на зростання зарплати впливають виплати військових. Як результат, зарплата в Україні вже встановила історичний рекорд і перевищила 700 доларів, навіть по-білому. А з урахуванням конверта це більше тисячі доларів. Тому, зростання цін, які ми зараз спостерігаємо це, якщо можна так сказати, доганяння. На сьогоднішній момент для українців зростання цін – це не проблема, як, відповідно, і девальвація гривні", – констатував економіст.

Політичних рішень у курсоутворенні поменшає

Економічний експерт Данило Монін зазначив, у жовтні курс гривні подолав політичний рубіж у 45 гривень за долар, який НБУ тримав кілька місяців, і тому тепер політичних рішень у курсоутворенні поменшає.

"В той же час я оптимістичний щодо курсу гривні до долара у листопаді. Я вважаю, що нарешті має закінчитися затримка грошей у фінансуванні України та за останні 2 місяці Україна має отримати 25-30 млрд доларів фінансування. Вже зараз обговорюється з ЄС отримання близько 8 млрд євро щодо Ukraine Facility у листопаді. А це 9 млрд. доларів. Також можливий другий транш з макрофінансової допомоги – 3.7 млрд євро, оскільки ЄС вимагав ухвалення законопроекту щодо посилок, який зрештою й ухвалила Верховна Рада. Крім того, до кінця року ще близько 12 млрд євро є із закупівлі військової продукції від ЄС. Відповідно є ймовірність, що в листопаді може зайти понад 10 млрд. доларів або навіть 15 млрд. доларів. Відповідно гривня перестане бути під тиском, як це було у жовтні", – зазначив експерт.

З іншого боку, продовжує співрозмовник порталу "Коментарі", НБУ збільшив свій прогноз щодо інфляції до 12.5% на рік, а це означає, що він не має наміру мінімізувати інфляцію шляхом тимчасового зміцнення гривні через велику зовнішню допомогу.

Тому, наголошує Данило Монін, базовий прогноз курсу гривні у листопаді 45.0-45.5 та можливо 45.5-46.0 доти, доки Україна не отримає транші від ЄС.

"Щодо курсу євро до гривні, то ми спостерігали зміцнення гривні до євро у жовтні через зміцнення курсу євро/долар. До 1.11–1.12. Зараз поки незрозуміло, як зреагує курс євро після виборів 3 листопада в США, але, можливо, перемога демократів позитивно позначиться на курсі євро до долара. І євро знову почне зміцнюватись. Тоді очікується курс 51-52. Але базовий прогноз поки що 50.5-51.5", – резюмував економіст.

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