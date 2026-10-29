Обвал гривні - питання часу? Чому влада не може втримати курс

Курс гривні поступово просідає — психологічну позначку у 45 грн за долар уже подолано. Однак, експерти зазначають, о це неминуче.

Курс валюти. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній переконаний, що девальвація гривні неминуча. Він нагадав, що у держбюджеті курс передбачений на рівні 46 грн

“З таким дефіцитом бюджету тримати такий рівень долара нереально. Тому що спалиш всі резерви. Тому зрозуміло, що це буде так”, — пояснив експерт.

За його словами, рішення Кабміну у певних моментах правильні, однак ще є над чим працювати.

“Щодо Корецького поки що у мене приємне враження, бачу адекватні рухи. Але я не бачу рухи, наприклад, по лібералізації експорту зброї. Якщо ти знаєш, що у тебе дефіцит бюджету, то чого ти не стимулюєш експорт, наприклад, зброї нашої? Так, щоб вона не йшла по такому складному механізму, який зараз існує”, — зауважив Загородній.

За його словами, мільярд доларів в перший рік можна зібрати.

“У нас проблема в тому, що у нас величезний дефіцит торговельного балансу. Ми імпортуємо більше, ніж експортуємо. І це тисне на гривню. Я вважаю, що треба обмежувати імпорт тих товарів, які не потрібно імпортувати, приміром, автомобіль преміального рівня. Це ж валюта, яка вивозиться за кордон, і це тисне на курс”, — пояснив він.

За його словами, треба стимулювати все, що має вироблятися в Україні, щоб працював внутрішній ринок. Певні рішення, зазначив він, у цьому питанні є, однак потрібні активніші та масштабні дії, а не просто підвищення податків.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яким може бути різкий стрибок курсу у 2026 році.