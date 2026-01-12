Гривна продолжает обесцениваться: есть ли повод для паники

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря на панические настроения вокруг курса валя и обесценивание гривни вряд ли в ближайшее время следует ожидать существенных изменений на валютном рынке. Стоит не забывать, что мы начинали 2025 год с курсом 42 гривны за доллар, сейчас имеем 43 гривны за доллар. Рост курса доллара на 2,4% при ставках по банковским депозитам от 12% и по облигациям от 15% – это не рост. Об этом рассказал экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.
Курс валют
При этом Виталий Шапран заявил, что как валюта для сбережений гривна в 2025 году была очень привлекательной валютой.
Эксперт говорит, что за 2025 год в долларовом эквиваленте по депозитам или облигациям в гривне можно было получить 12-17% годовых. Идея хоронить доллары и евро "под матрацами" была в 2025 году очень нерациональной.
Читайте на портале "Комментарии" — глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал ситуацию с девальвацией гривны: