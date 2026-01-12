Гривня продовжує знецінюватися: чи є привід для паніки

Незважаючи на панічні настрої навколо курсу валю і знецінення гривні навряд чи найближчим часом варто очікувати якісь суттєві зміни на валютному ринку. Варто не забувати, що ми починали 2025-й рік з курсом 42 гривні за долар, зараз маємо 43 гривні за долар. Зростання курсу долару на 2,4% при ставках за банківськими депозитами від 12% та за облігаціями від 15% – це не зростання. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Курс валют

"Коли долар зростав на 1 грн при курсі 5,05, то був привід для розмов і навіть для паніки. Коливання ж на 1 грн при курсі 42 може мати неринкову природу та і не варте обговорення", – зазначив економіст.

При цьому Віталій Шапран заявив, що як валюта для заощаджень гривня у 2025-му році була дуже привабливою валютою.

Експерт говорить, що за 2025-й рік у доларовому еквіваленті по депозитам або облігаціям у гривні можна було отримати 12-17% річних. Ідея ховати долари та євро "під матрацами" була у 2025-му році дуже нераціональною.

Читайте також на порталі "Коментарі" — голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко прокоментував ситуацію з девальвацією гривні:

"Як правило на початку року у нас є таке явище, як девальвація гривні. Це абсолютно нормальне явище. Тому справді маємо історичний максимум 42.42. Чому? Тому що на початку року ми платимо відсотки по зовнішнім боргам. Як результат Міністерство фінансів потребує великої кількості грошей і це, фактично, і спонукає до девальвації гривні. Якщо ви взагалі подивитесь хронологію, згадавши навіть 2022-й довоєнний початковий період року, то, як правило, типова ситуація була і тоді. Спочатку девальвація. Потім вже Мінфін накупляється, скажімо так, гривні і все заспокоюється".



