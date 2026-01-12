Гривня продовжує знецінюватися: чи є привід для паніки

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Незважаючи на панічні настрої навколо курсу валю і знецінення гривні навряд чи найближчим часом варто очікувати якісь суттєві зміни на валютному ринку. Варто не забувати, що ми починали 2025-й рік з курсом 42 гривні за долар, зараз маємо 43 гривні за долар. Зростання курсу долару на 2,4% при ставках за банківськими депозитами від 12% та за облігаціями від 15% – це не зростання. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.
Курс валют
При цьому Віталій Шапран заявив, що як валюта для заощаджень гривня у 2025-му році була дуже привабливою валютою.
Експерт говорить, що за 2025-й рік у доларовому еквіваленті по депозитам або облігаціям у гривні можна було отримати 12-17% річних. Ідея ховати долари та євро "під матрацами" була у 2025-му році дуже нераціональною.
Читайте також на порталі "Коментарі" — голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко прокоментував ситуацію з девальвацією гривні: