Прогноз курсу долара та євро на січень: чому почалося стрімке зростання

Кравцев Сергей
Нацбанк України 6 січня підняв курс долара до 42,42 гривень, що є новим історичним максимумом. Про це стало відомо з офіційного курсу НБУ за 6 січня. Чи варто очікувати стрімкого зростання долара та євро у січні? Які фактори на це можуть вплинути? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Курс валют
Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко так прокоментував ситуацію:
Олександр Охріменко говорить, що люди постійно забувають, що є така тенденція, жахаються, але проходить час і все унормовується.
Експерт прогнозує, що з часом курс повернеться ближче до 42 гривні за долар, а зараз буде курс 42 з копійками (42,20 грн за долар, можливо 42,12 грн за долар).
Економічний експерт Данило Монін зазначив, що з продовженням війни весь рік він прогнозую резерви Нацбанку на кінець 2026 року на рівні 65 млрд. доларів.
Експерт говорить, що це безпрецедентний доволі потужний запас, який дасть змогу захистити гривню від непрогнозованих стрибків.
Що ж стосується курсу долара та євро у січні, то економіст прогнозує, що він буде коливатися приблизно у тих самих показниках, що й зараз.
