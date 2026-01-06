Прогноз курсу долара та євро на січень: чому почалося стрімке зростання

Нацбанк України 6 січня підняв курс долара до 42,42 гривень, що є новим історичним максимумом. Про це стало відомо з офіційного курсу НБУ за 6 січня. Чи варто очікувати стрімкого зростання долара та євро у січні? Які фактори на це можуть вплинути? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Курс валют

Девальвація гривні на початку року – цілком нормальне явище

Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко так прокоментував ситуацію:

"Як правило на початку року у нас є таке явище, як девальвація гривні. Це абсолютно нормальне явище. Тому справді маємо історичний максимум 42.42. Чому? Тому що на початку року ми платимо відсотки по зовнішнім боргам. Як результат Міністерство фінансів потребує великої кількості грошей і це, фактично, і спонукає до девальвації гривні. Якщо ви взагалі подивитесь хронологію, згадавши навіть 2022-й довоєнний початковий період року, то, як правило, типова ситуація була і тоді. Спочатку девальвація. Потім вже Мінфін накупляється, скажімо так, гривні і все заспокоюється".

Олександр Охріменко говорить, що люди постійно забувають, що є така тенденція, жахаються, але проходить час і все унормовується.

Експерт прогнозує, що з часом курс повернеться ближче до 42 гривні за долар, а зараз буде курс 42 з копійками (42,20 грн за долар, можливо 42,12 грн за долар).

"Але, якщо ми беремо прогноз на весь рік, то в кінці року дійсно курс може бути мінімум 43 грн за долар. А, можливо, і 44-45. Але зараз немає ніяких приводів для паніки, адже люди забувають, що на початку року має місце така девальвація", – підсумував економіст.

Стрибка курсу долара та євро не варто очікувати

Економічний експерт Данило Монін зазначив, що з продовженням війни весь рік він прогнозую резерви Нацбанку на кінець 2026 року на рівні 65 млрд. доларів.

Експерт говорить, що це безпрецедентний доволі потужний запас, який дасть змогу захистити гривню від непрогнозованих стрибків.

"Те, що курс долара та євро почав зростати не може сигналізувати про те, що невдовзі буде ще більший стрибок", – заспокоїв Данило Монін.

Що ж стосується курсу долара та євро у січні, то економіст прогнозує, що він буде коливатися приблизно у тих самих показниках, що й зараз.

Також видання "Коментарі" повідомляло – курс долара по 50-60 гривень: що кажуть економісти.



