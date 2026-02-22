Из-за одной ошибки женщина стала "самым богатым человеком мира": ее состояние в тысячи раз больше Маска

Жительница Ноттингема в Великобритании Софи Даунинг неожиданно стала "самым богатым человеком в мире", по крайней мере, на бумаге. Когда 29-летняя женщина пришла в местное кафе 200 Degrees, чтобы потратить подарочную карточку на 10 фунтов, система показала на ее балансе более 63 квадриллиона фунтов стерлингов.

Ошибка сделала женщину "самым богатым человеком в мире". Фото из открытых источников

Для лучшего понимания суммы 63 квадриллиона фунтов стерлингов, это 63 000 000 000 000 000 фунтов. Эта сумма в 100 000 раз превышает состояние Илона Маска, которое по состоянию на февраль 2026 года составляет 843,4 миллиарда долларов (624 миллиарда фунтов стерлингов). Для сравнения, она в 22 тысячи раз больше ВВП Великобритании и превышает объем мировой экономики в 670 раз.

Вспоминая момент, когда она впервые воспользовалась подарочной карточкой, Софи сказала, что "Парень за кассой был очень смущен. Его лицо походило на "что?""

Впоследствии выяснилось, что фантастическое богатство явилось результатом технической ошибки. Представитель кофейни 200 Degrees пояснил, что курьезный случай произошел из-за административного сбоя и номер карты ввели в поле для суммы, что и повлекло за собой к рекордному балансу в чеке.

Чек, показывающий, что Софи Даунинг "самая богатая женщина мира"

Несмотря на шутливую славу "самой богатой женщины планеты", Софи не может потратить эти средства. Карта действительна только для покупок в кафе, а после повторной проверки она пообещала больше ее не использовать.

"Я просто наслаждаюсь тем, что на бумаге я самая богатая женщина в мире", – сказала 29-летняя Софи.

