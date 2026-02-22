Через одну помилку жінка стала "найбагатшою людиною світу": її статки у тисячі разів більші за Маска

Мешканка Ноттінгема у Великій Британії Софі Даунінг несподівано стала "найбагатшою людиною у світі", принаймні на папері. Коли 29-річна жінка прийшла до місцевої кав’ярні 200 Degrees, щоб витратити подарункову картку на 10 фунтів, система показала на її балансі понад 63 квадрильйони фунтів стерлінгів.

Помилка зробила жінку "найбагатшою людиною у світі". Фото з відкритих джерел

Для кращого розуміння суми 63 квадрильйони фунтів стерлінгів, це 63 000 000 000 000 000 фунтів. Ця сума у 100 000 разів перевищує статки Ілона Маска, які станом на лютий 2026 року становлять 843,4 мільярда доларів (624 мільярди фунтів стерлінгів). Для порівняння, вона у 22 тисячі разів більша за ВВП Великої Британії та перевищує обсяг світової економіки у 670 разів.

Згадуючи момент, коли вона вперше скористалася подарунковою карткою, Софі сказала, що "Хлопець за касою був дуже збентежений. Його обличчя було схоже на "що?""

Згодом з’ясувалося, що фантастичне багатство стало результатом технічної помилки. Представник кав'ярні 200 Degrees пояснив, що курйозний випадок стався через адміністративний збій і номер картки ввели в поле для суми, що спричинило рекордний баланс у чеку.

Чек, який показує, що Софі Даунінг "найбагатша жінка світу"

Попри жартівливу славу "найбагатшої жінки планети", Софі не може витратити ці кошти. Картка дійсна лише для покупок у кав’ярні, а після повторної перевірки вона пообіцяла більше її не використовувати.

"Я просто насолоджуюся тим, що на папері я найбагатша жінка у світі", – сказала 29-річна Софі.

