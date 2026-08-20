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Как закрыть долги, если денег хватает только на еду и коммуналку

Эксперты по личным финансам рассказали, как действовать, когда весь доход уходит на базовые нужды, но долги продолжают давить.

20 августа 2026, 16:41
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Сергій Кречмаровський

Когда весь ежемесячный доход идет исключительно на продуктовую корзину и оплату коммунальных услуг, мысль о выплате кредитов кажется нереальным. Однако финансовые консультанты отмечают: даже в такой ситуации есть четкий алгоритм действий, помогающий остановить рост долгов и постепенно выйти из кризиса.

Как закрыть долги, если денег хватает только на еду и коммуналку

Мужчина планирует семейный бюджет и выплату кредитов / Иллюстрация: ИИ

Главная задача в такой ситуации – перестать разрываться между всеми выплатами и перехватить контроль над своим бюджетом.

Четыре шага для выхода из затруднения:

Зафиксируйте "режим выживания": первое правило финансовой безопасности – обеспечение базовых потребностей. Жилье, еда и минимальные затраты на здоровье всегда стоят на первом месте. Отбросьте эмоции и четко выпишите, какая минимальная сумма вам нужна для жизни на месяц.

Переговоры с кредиторами (реструктуризация): не прячьтесь от банков. Эксперты советуют сразу обращаться к кредиторам с просьбой о реструктуризации, кредитных каникулах или фиксации долга без начисления штрафов. Банкам выгоднее получать хотя бы часть средств постепенно, чем признать долг безнадежным.

Метод "микроплатежей": даже самые маленькие свободные суммы, которые удается выкроить или дополнительно заработать, направляйте исключительно на один, самый маленький по размеру долг. Это положит начало так называемому "методу снежного шара": быстрое закрытие даже небольшого займа дает психологический импульс, ощущение победы и придает сил для выплаты следующих кредитов.

Ревизия и замораживание кредиток: временно спрячьте или заблокируйте все кредитные карты, чтобы не увеличивать задолженность. Также проведите ревизию вещей: продажа ненужной бытовой техники или одежды часто дает стартовый капитал для закрытия первого мелкого долга.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о шокирующей математике выживания в Украине и из чего на самом деле состоит прожиточный минимум.




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