Шокуюча математика виживання в Україні: з чого насправді складається прожитковий мінімум

Уявіть собі умовний кошик, у який держава ретельно складає базовий набір товарів і послуг, аби людина могла функціонувати та задовольняти найнеобхідніші потреби протягом місяця. Це не про походи до кінотеатрів, новий смартфон чи відпочинок на морі. Прожитковий мінімум — це чіткий нормативний розрахунок мінімальних потреб, де кожен пункт базується на затверджених методиках. Але як саме будується цей розрахунок і які цифри встановлено у 2026 році?

Прожитковий мінімум та гроші в Україні. Фото: Pixabay / Geri Art

В основу розрахунку покладено так званий умовний споживчий кошик, який об'єднує продукти харчування, непродовольчі товари та послуги. Норми споживання визначаються кількісно, а їхня вартість розраховується з урахуванням середніх споживчих цін. Наприклад, певний одяг закладається з урахуванням тривалого строку служби: чоловіча куртка розраховується в середньому на три роки, а жіноче пальто — на сім років. У продуктовому наборі також діють власні пропорції: вершкового масла для працездатної особи передбачено близько 640 грамів на місяць, а м'ясо закладено у вигляді чіткого балансу яловичини, свинини та птиці.

Для різних груп населення діють окремі нормативи. Для дітей до 6 років та від 6 до 18 років вираховують відповідні набори одягу та предметів першої потреби. А для осіб, які втратили працездатність, передбачено свій перелік товарів, засобів санітарії та ліків.

З 1 січня 2026 року загальний прожитковий мінімум на одну особу становить 3209 грн. Для працездатних осіб цей показник складає 3328 грн, для дітей до 6 років — 2817 грн, для дітей від 6 до 18 років — 3512 грн, а для осіб, які втратили працездатність, — 2595 грн.

Цей державний соціальний стандарт слугує базою для багатьох виплат. Водночас статус малозабезпеченої родини та призначення допомоги визначаються за окремою процедурою: у 2026 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить 60% для працездатних осіб, 100% — для осіб, які втратили працездатність, та 145% — для дітей.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що таке мінімалка в Україні, що це насправді означає і чому "на руки" ви отримуєте менше.