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Як закрити борги, якщо грошей вистачає тільки на їжу та комуналку

Експерти з особистих фінансів розповіли, як діяти, коли весь дохід іде на базові потреби, але борги продовжують тиснути.

20 серпня 2026, 16:41
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Сергій Кречмаровський

Коли весь щомісячний дохід іде виключно на продуктовий кошик та оплату комунальних послуг, думка про виплату кредитів здається чимось нереальним. Проте фінансові консультанти зазначають: навіть у такій ситуації є чіткий алгоритм дій, який допомагає зупинити зростання боргів і поступово вийти з кризи.

Як закрити борги, якщо грошей вистачає тільки на їжу та комуналку

Чоловік планує сімейний бюджет та виплату кредитів / Ілюстрація: ШІ

Головне завдання в такій ситуації — перестати розриватися між усіма виплатами й перехопити контроль над своїм бюджетом.

Чотири кроки для виходу зі скрути:

Зафіксуйте "режим виживання": перше правило фінансової безпеки — забезпечення базових потреб. Житло, їжа та мінімальні витрати на здоров'я завжди стоять на першому місці. Відкиньте емоції та чітко випишіть, яка мінімальна сума потрібна вам для життя на місяць.

Переговори з кредиторами (реструктуризація): не ховайтеся від банків. Експерти радять одразу звертатися до кредиторів із проханням про реструктуризацію, кредитні канікули або фіксацію боргу без нарахування штрафів. Банкам вигідніше отримувати хоча б частину коштів поступово, ніж визнати борг безнадійним.

Метод "мікроплатежів": навіть найменші вільні суми, які вдається викроїти чи додатково заробити, спрямовуйте виключно на один, найменший за розміром борг. Це започаткує так званий "метод снігової кулі": швидке закриття навіть невеликої позики дає психологічний імпульс, відчуття перемоги та додає сил для виплати наступних кредитів.

Ревізія та заморожування кредиток: тимчасово сховайте або заблокуйте всі кредитні картки, щоб не збільшувати заборгованість. Також проведіть ревізію речей: продаж непотрібної побутової техніки чи одягу часто дає стартовий капітал для закриття першого дрібного боргу.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав про шокуючу математику виживання в Україні та з чого насправді складається прожитковий мінімум.




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