Як закрити борги, якщо грошей вистачає тільки на їжу та комуналку

Коли весь щомісячний дохід іде виключно на продуктовий кошик та оплату комунальних послуг, думка про виплату кредитів здається чимось нереальним. Проте фінансові консультанти зазначають: навіть у такій ситуації є чіткий алгоритм дій, який допомагає зупинити зростання боргів і поступово вийти з кризи.

Чоловік планує сімейний бюджет та виплату кредитів / Ілюстрація: ШІ

Головне завдання в такій ситуації — перестати розриватися між усіма виплатами й перехопити контроль над своїм бюджетом.

Чотири кроки для виходу зі скрути:

Зафіксуйте "режим виживання": перше правило фінансової безпеки — забезпечення базових потреб. Житло, їжа та мінімальні витрати на здоров'я завжди стоять на першому місці. Відкиньте емоції та чітко випишіть, яка мінімальна сума потрібна вам для життя на місяць.

Переговори з кредиторами (реструктуризація): не ховайтеся від банків. Експерти радять одразу звертатися до кредиторів із проханням про реструктуризацію, кредитні канікули або фіксацію боргу без нарахування штрафів. Банкам вигідніше отримувати хоча б частину коштів поступово, ніж визнати борг безнадійним.

Метод "мікроплатежів": навіть найменші вільні суми, які вдається викроїти чи додатково заробити, спрямовуйте виключно на один, найменший за розміром борг. Це започаткує так званий "метод снігової кулі": швидке закриття навіть невеликої позики дає психологічний імпульс, відчуття перемоги та додає сил для виплати наступних кредитів.

Ревізія та заморожування кредиток: тимчасово сховайте або заблокуйте всі кредитні картки, щоб не збільшувати заборгованість. Також проведіть ревізію речей: продаж непотрібної побутової техніки чи одягу часто дає стартовий капітал для закриття першого дрібного боргу.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав про шокуючу математику виживання в Україні та з чого насправді складається прожитковий мінімум.



