Каким будет курс доллара в 2027 году: правительство и бизнес дали разный прогноз

Правительство Украины уже определило ориентир для курса доллара на 2027 год. В то же время бизнес закладывает в свои финансовые планы несколько более высокий показатель, что свидетельствует о более осторожных ожиданиях предпринимателей.

Каким будет курс доллара в 2027 году. Фото из открытых источников

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год Кабинет Министров заложил средний курс доллара на уровне 47,1 гривны. По бюджетным расчетам до конца следующего года американская валюта должна стоить около 48,3 гривны. Однако сам Железняк предостерегает, что бюджетный показатель не следует воспринимать как точный прогноз будущего курса доллара по отношению к гривне.

"Это ничего по факту не означает, и никогда правительство не угадывало с этим. Но чисто расчетно курс в бюджете на следующий год такой", — отметил депутат.

Предприниматели смотрят на перспективу гривни несколько осторожнее. По данным опроса Европейской бизнес-ассоциации, компании в своих бюджетах на 2027 год в среднем закладывают курс доллара на уровне 49 гривен.

Одним из факторов таких ожиданий есть война. Подавляющее большинство опрошенных представителей бизнеса считают, что война в Украине будет продолжаться и в 2027 году. При этом предприниматели традиционно могут закладывать в свои финансовые планы более высокий курс, чтобы запас прочности в случае неблагоприятного развития событий.

Напомним, что в проекте госбюджета на 2026 год средний курс доллара был заложен на уровне 45,7 грн. Для 2025 года этот показатель составил 42,4 гривны, а годом ранее – 41,23 гривны. Таким образом, правительственный ориентир на 2027 год предполагает дальнейшее постепенное ослабление гривны, в то время как бизнес закладывает еще более консервативный сценарий.

По состоянию на середину сентября доллар по курсу НБУ стоит 44,64 гривны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал прогноз курса гривны на сентябрь.