Яким буде курс долара в 2027 році: уряд і бізнес дали різний прогноз

Уряд України вже визначив орієнтир для курсу долара на 2027 рік. Водночас бізнес закладає у свої фінансові плани дещо вищий показник, що свідчить про обережніші очікування підприємців.

Яким буде курс долара в 2027 році. Фото з відкритих джерел

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, у проєкті державного бюджету України на 2027 рік Кабінет міністрів заклав середній курс долара на рівні 47,1 гривні. За бюджетними розрахунками, до кінця наступного року американська валюта має коштувати близько 48,3 гривні. Однак сам Железняк застерігає, що бюджетний показник не варто сприймати як точний прогноз майбутнього курсу долара до гривні.

"Це нічого по факту не означає, і ніколи уряд не вгадував з цим. Але чисто розрахунково курс в бюджеті на наступний рік такий", — зазначив депутат.

Підприємці дивляться на перспективу гривні дещо обережніше. За даними опитування Європейської бізнес-асоціації, компанії у своїх бюджетах на 2027 рік у середньому закладають курс долара на рівні 49 гривень.

Одним із факторів таких очікувань є війна. Переважна більшість опитаних представників бізнесу вважає, що війна в Україні триватиме й у 2027 році. При цьому підприємці традиційно можуть закладати у свої фінансові плани більш високий курс, щоб мати запас міцності у разі несприятливого розвитку подій.

Нагадаємо, що у проєкті держбюджету на 2026 рік середній курс долара було закладено на рівні 45,7 гривні. Для 2025 року цей показник становив 42,4 гривні, а роком раніше — 41,23 гривні. Таким чином, урядовий орієнтир на 2027 рік передбачає подальше поступове послаблення гривні, тоді як бізнес закладає ще більш консервативний сценарій.

Станом на середину вересня долар за курсом НБУ коштує 44,64 гривні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв прогноз курсу гривні на вересень.