Прогноз курсу гривні на вересень: які прослідковуються сценарії

Історично вересень є місяцем, коли національна валюта, як правило, слабшає по відношенню до долара. Враховуючи накопичений економічний негатив та загрозу посилення дисбалансу між експортом та імпортом, що буде з курсом у вересні? Від чого залежатимуть курсові коливання? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Курс валют

Партнери продовжують підтримувати Україну

Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко так прокоментував ситуацію:

"Дійсно, традиційно, як правило, восени має місце девальвація гривні, але дивіться, який нюанс. Так трапилось, що зараз нам активно дають гроші. В першу чергу євроспільнота. Влітку почали давати, ще дають. Потім, напевно, звернули увагу на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що до цих коштів, що дали ще додадуть грошей. Мова про 20 мільярдів. Тобто в нас на сьогоднішній момент надходження валюти не від експорта-імпорта, а від, скажімо, наших спонсорів, дуже суттєво. Це якраз може радикально вплинути на курс. Тому що на сьогоднішній момент у Національного банку валюти більше, ніж достатньо для будь-яких валютних інтервенцій".

Експерт продовжує, з іншої сторони, хоч це й не можна гарантувати на сто відсотків, керівництво Національного банку, Міністерство фінансів може прийняти рішення – провести коректовану девальвацію гривні.

"Влада може подумати, що давайте зробимо так, щоб гривня під кінець року була не 50 і не 49, а можливо, в рамках десь гривню до нинішнього курсу можуть додати, а може й 50 копійок. Тобто не виключена ситуація, коли валюти достатньо і експорт-імпорт тут не впливає, але керівництво прийме рішення, що давайте будемо обмежувати валютні інтервенції, щоб була контрольована девальвація. Але це буде помірна девальвація. Проте це лише мої припущення, тому що Національний банк не заявляв, що він планує це робити", – зазначив експерт.

Олександр Охріменко додає, на сьогоднішній момент, при бажанні Національний банк може зробити так, що ніякої девальвації гривні не буде до кінця року. Валюти в нього більш, ніж достатньо, а у вересні буде ще більше, адже очікуємо 6 млрд євро.

У рамках переговорів із МВФ можливі умовляння, щоб послаблювати курс гривні

Економічний експерт Данило Монін вважає, що ми зараз перебуваємо не в тій позиції. Зазвичай, послаблення гривні пов'язане у вересні з пожвавленням бізнес-активності, а також закупівлями товарів під новорічні продажі.

"На даний момент терору економіки і особливо складів – запаси швидше зменшуватимуться і переходитимуть на формат поставок за потребою. Окрім військових поставок комплектуючих. Тому я не чекаю на якусь активацію формування запасів в умовах, коли складська діяльність під загрозою прямих збитків", – зазначив експерт.

З іншого боку, продовжує Данило Монін, ЄС очевидно затримує фінансування і тепер ми стоїмо перед фактом, що за останні 4 місяці в Україну має зайти не менше ніж 40 млрд доларів фінансування лише від ЄС. Але буде ще від МВФ та інших партнерів.

"Думаю, що у вересні зайде фінансування, яке збільшуватиме резерви. Тому я не чекаю на девальвацію гривні. Хоча в рамках переговорів із МВФ можливі вмовляння з боку МВФ послаблювати курс гривні. З іншого боку, курс євро до долара у серпні змістився з діапазону 1.14-1.15. до 1.16–1.17. Але зараз на тлі побоювання підвищення ставки ФРС знову зміцнюється до євро до 1:15-1:16. Відповідно я скоріше бачу, що курс долара утримуватиметься на рівні 44.5-45.0 у вересні, як був у серпні, а курс євро може перевищити позначку 52 після 16 вересня, коли, на мою думку, ставка ФРС не буде піднята 16 вересня і це знову послабить долар до євро", — висловився співрозмовник порталу "Коментарі".

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