Когда в Украине пенсия будет не менее 6000 грн: в правительстве сделали заявление

Базовая пенсия в Украине должна составлять не менее 6000 гривен. Об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин во время Часа вопросов к правительству Верховной Рады Украины.

Пенсии. Фото: из открытых источников

По словам Министра, в бюджете Пенсионного фонда на этот год заложен средний размер пенсии на уровне 6500 грн. В то же время, более 4,3 миллиона пенсионеров по возрасту получают менее 6000 грн, что, по убеждению правительства, не соответствует стандартам достойной жизни. Именно поэтому Министерство уже завершило разработку новой пенсионной модели и готовит соответствующий законопроект.

Документ предусматривает гарантированную базовую возрастную выплату не ниже 6000 грн. Кроме того, планируется обновить солидарную систему – с максимально прямой связью между уплаченными взносами и размером пенсии, без влияния случайных факторов, включая год выхода на пенсию.

Отдельный блок реформ касается профессиональных пенсий. Вместо специальных выплат предлагается внедрить прозрачный механизм, учитывающий реальные риски профессии и финансироваться за счет дополнительных взносов, а не солидарной системы. Для военных предусмотрены доплаты за боевой опыт.

Также правительство планирует развивать систему добровольных скоплений, которые станут дополнительным источником дохода на пенсии. В Кабмине отмечают: цель реформы – сделать систему более справедливой и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе.

