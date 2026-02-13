Коли в Україні пенсія буде не менше 6000 грн: в уряді зробили заяву

Базова пенсія в Україні має становити щонайменше 6000 гривень. Про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін під час Години запитань до уряду у Верховна Рада України.

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, у бюджеті Пенсійного фонду на цей рік закладено середній розмір пенсії на рівні 6500 грн. Водночас понад 4,3 мільйона пенсіонерів за віком отримують менше 6000 грн, що, на переконання уряду, не відповідає стандартам гідного життя. Саме тому Міністерство вже завершило розробку нової пенсійної моделі та готує відповідний законопроєкт.

Документ передбачає гарантовану базову вікову виплату не нижче 6000 грн. Крім того, планується оновити солідарну систему – з максимально прямим зв’язком між сплаченими внесками та розміром пенсії, без впливу випадкових чинників, зокрема року виходу на пенсію.

Окремий блок реформи стосується професійних пенсій. Замість спеціальних виплат пропонується впровадити прозорий механізм, який враховуватиме реальні ризики професії та фінансуватиметься за рахунок додаткових внесків, а не солідарної системи. Для військових передбачені доплати за бойовий досвід.

Також уряд планує розвивати систему добровільних накопичень, які стануть додатковим джерелом доходу на пенсії. У Кабміні наголошують: мета реформи — зробити систему більш справедливою та фінансово стійкою в довгостроковій перспективі.

