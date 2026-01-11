Когда в Украине средняя зарплата будет 1000 долларов

Средняя заработная плата в Украине сможет достичь уровня около 1000 долларов не раньше, чем за три-четыре года. Такой прогноз озвучил экономист Олег Гетман, комментируя динамику доходов и реальные возможности экономики в ближайшей перспективе.

Когда средняя зарплата в Украине будет 1000 долларов. Фото из открытых источников

Олег Гетман в эфире "Ранок. Live" отметил, что рост зарплат не может быть результатом административных решений или политических обещаний.

"Заработные платы – это взаимоотношения субъектов хозяйствования и наемных работников. Это свободная рыночная экономика, и зарплаты складываются в соответствии со свободным рынком, указания государств здесь просто ни при чем", — пояснил Гетман.

Экономист прогнозирует, что зарплаты в Украине будут расти постепенно, примерно 15-20% в год. По его словам, за три-четыре года украинцы будут получать зарплату около 1000 долларов.

"Сейчас есть где-то 650 долларов средняя зарплата. Поэтому чтобы достичь минимальных европейских ставок где-то в 1000 долларов, нам нужно будет 3-4 года. Ожидать этого в короткие сроки почти невозможно", — сказал экономист.

Ключевыми факторами, влияющими на рост доходов, Гетман называет развитие инноваций, дефицит рабочей силы и ситуацию на мировых рынках. Именно эти факторы, а не прямое вмешательство государства определяют, сколько зарабатывают украинцы.

По данным Госстата, в ноябре 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 27 167 гривен (около 620 долларов).

