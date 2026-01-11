Когда в Украине средняя зарплата будет 1000 долларов

Рубрики
Средняя заработная плата в Украине сможет достичь уровня около 1000 долларов не раньше, чем за три-четыре года. Такой прогноз озвучил экономист Олег Гетман, комментируя динамику доходов и реальные возможности экономики в ближайшей перспективе.
Когда средняя зарплата в Украине будет 1000 долларов. Фото из открытых источников
Олег Гетман в эфире "Ранок. Live" отметил, что рост зарплат не может быть результатом административных решений или политических обещаний.
Экономист прогнозирует, что зарплаты в Украине будут расти постепенно, примерно 15-20% в год. По его словам, за три-четыре года украинцы будут получать зарплату около 1000 долларов.
Ключевыми факторами, влияющими на рост доходов, Гетман называет развитие инноваций, дефицит рабочей силы и ситуацию на мировых рынках. Именно эти факторы, а не прямое вмешательство государства определяют, сколько зарабатывают украинцы.
По данным Госстата, в ноябре 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 27 167 гривен (около 620 долларов).
