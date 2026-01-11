Коли в Україні середня зарплата буде 1000 доларів

Рубрики
Середня заробітна плата в Україні зможе досягти рівня близько 1000 доларів не раніше ніж за три-чотири роки. Такий прогноз озвучив економіст Олег Гетман, коментуючи динаміку доходів українців і реальні можливості економіки в найближчій перспективі.
Коли середня зарплата в Україні буде 1000 доларів. Фото з відкритих джерел
Олег Гетман в ефірі "Ранок. Live" зауважив, що зростання зарплат не може бути результатом адміністративних рішень або політичних обіцянок.
Економіст прогнозує, що зарплати в Україні будуть зростати поступово, приблизно 15–20% на рік. За його словами, врешті, за три-чотири роки українці будуть отримувати зарплату близько 1000 доларів.
Ключовими факторами, які впливають на зростання доходів, Гетман називає розвиток інновацій, дефіцит робочої сили та ситуацію на світових ринках. Саме ці чинники, а не пряме втручання держави, визначають, скільки заробляють українці.
За даними Держстату, у листопаді 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 27 167 гривень (близько 620 доларів).
