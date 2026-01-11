Коли в Україні середня зарплата буде 1000 доларів

Середня заробітна плата в Україні зможе досягти рівня близько 1000 доларів не раніше ніж за три-чотири роки. Такий прогноз озвучив економіст Олег Гетман, коментуючи динаміку доходів українців і реальні можливості економіки в найближчій перспективі.

Коли середня зарплата в Україні буде 1000 доларів. Фото з відкритих джерел

Олег Гетман в ефірі "Ранок. Live" зауважив, що зростання зарплат не може бути результатом адміністративних рішень або політичних обіцянок.

"Заробітні плати – це взаємовідносини суб’єктів господарювання і найманих працівників. Це вільна ринкова економіка, і зарплати складаються відповідно до вільного ринку, вказівки держав тут просто ні до чого", — пояснив Гетман.

Економіст прогнозує, що зарплати в Україні будуть зростати поступово, приблизно 15–20% на рік. За його словами, врешті, за три-чотири роки українці будуть отримувати зарплату близько 1000 доларів.

"Зараз маємо десь 650 доларів середню зарплату. Тож щоб досягти мінімальних європейських ставок десь в 1000 доларів, нам потрібно буде 3-4 роки. Очікувати цього в короткі терміни майже неможливо", — сказав економіст.

Ключовими факторами, які впливають на зростання доходів, Гетман називає розвиток інновацій, дефіцит робочої сили та ситуацію на світових ринках. Саме ці чинники, а не пряме втручання держави, визначають, скільки заробляють українці.

За даними Держстату, у листопаді 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 27 167 гривень (близько 620 доларів).

