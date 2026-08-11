Когда запустят в обращение новую банкноту в 2000 гривен: озвучена точная дата

Национальный банк Украины с 4 сентября 2026 года вводит в обращение банкноту номиналом 2000 гривен. Она станет купюрой самого высокого номинала в современной линейке гривны. Презентацию новой банкноты провели заранее, чтобы банки, торговые сети и другие учреждения успели подготовить оборудование, а украинцы могли заранее ознакомиться с ее внешним видом и элементами защиты.

Банкнота 2000 гривен. Фото: из открытых источников

Главным изображением на лицевой стороне новой купюры станет портрет Василия Стуса – украинского поэта-шестидесятника, диссидента и одного из символов борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

Дата запуска также имеет особое значение. Именно 4 сентября 1965 года во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" Стус вместе с Вячеславом Чорновилом и Иваном Дзюбой публично выступил против политических репрессий советской власти. А 4 сентября 1985 года поэт погиб в заключении в лагере "Пермь-36".

Необходимость в новой купюре в НБУ объясняют изменениями в украинской экономике. Банкнота 1000 гривен появилась еще в 2019 году. За прошедшие годы среднемесячная зарплата выросла примерно втрое, а цены – вдвое. Одновременно существенно увеличился и объем наличных денег: с около 390 млрд гривен в 2019 году до более 970 млрд гривен на 1 июля 2026 года.

При этом банкноты 1000 гривен уже формируют более 55% общей стоимости наличности в обращении. В НБУ считают это признаком того, что экономике необходим более крупный номинал.

Хотя около 96% операций украинцы проводят безналично, наличные остаются особенно важными во время войны – прежде всего для прифронтовых территорий, где могут возникать проблемы со связью и электроснабжением.

Новая купюра должна также сократить расходы государства и банков на изготовление, перевозку, инкассацию и хранение наличности. Получать 2000-гривневые банкноты и выдавать их клиентам финансовые учреждения смогут уже с 4 сентября.

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