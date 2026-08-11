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Коли запустять в обіг нову банкноту 2000 гривень: озвучено точну дату

Купюра стане найбільшою в історії української національної валюти, а її появу пов'язують із зростанням цін, зарплат та обсягу готівки в країні.

11 серпня 2026, 11:25
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Кравцев Сергей

Національний банк України з 4 вересня 2026 року вводить в обіг банкноту номіналом 2000 гривень. Вона стане купюрою найвищого номіналу у сучасній лінійці гривні. Презентацію нової банкноти провели заздалегідь, щоб банки, торговельні мережі та інші установи встигли підготувати обладнання, а українці могли заздалегідь ознайомитись із її зовнішнім виглядом та елементами захисту.

Коли запустять в обіг нову банкноту 2000 гривень: озвучено точну дату

Банкнота 2000 грн. Фото: з відкритих джерел

Головним зображенням на лицьовій стороні нової купюри стане портрет Василя Стуса – українського поета-шістдесятника, дисидента та одного із символів боротьби за незалежність України у ХХ столітті.

Дата запуску також має особливе значення. Саме 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступив проти політичних репресій радянської влади. А 4 вересня 1985 року поет загинув ув'язнений у таборі "Перм-36".

Необхідність у новій купюрі в НБУ пояснюють змінами в українській економіці. Банкнота 1000 гривень з'явилася ще 2019 року. За минулі роки середньомісячна зарплата зросла приблизно втричі, а ціни вдвічі. Водночас суттєво збільшився і обсяг готівки: з близько 390 млрд. гривень у 2019 році до понад 970 млрд. гривень на 1 липня 2026 року.

При цьому банкноти 1000 гривень уже формують понад 55% від загальної вартості готівки в обігу. У НБУ вважають це ознакою того, що економіці необхідний більший номінал.

Хоча близько 96% операцій українці проводять безготівково, готівка залишається особливо важливою під час війни – насамперед для прифронтових територій, де можуть виникати проблеми зі зв'язком та електропостачанням.

Нова купюра має також скоротити витрати держави та банків на виготовлення, перевезення, інкасацію та зберігання готівки. Отримувати 2000-гривневі банкноти та видавати їх клієнтам фінансові установи зможуть уже з 4 вересня.

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