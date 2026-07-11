План Б Пышного: почему на самом деле появилась банкнота 2000 гривен

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Кравцев Сергей
Если главе Нацбанка Андрею Пышному не удалось к 30-летию гривни запустить шаги, то запускает новую банкноту. В какой, если честно, никто особо не нуждается. Запускают новую банкноту и иллюстрируют новость фотографией Пышного. Об этом рассказал политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.
Андрей Пышный. Фото: из открытых источников
По его словам, сначала Андрей Пышный несколько лет восторженно продвигал идею заменить копейку на шаг. Идея выглядела настолько "актуальной", что особого энтузиазма не вызывала: из-за инфляции копейка давно почти исчезла из реального обращения, так что для большинства украинцев это было похоже на решение проблемы, которой уже фактически не существует. А когда стало понятно, что Андрей Пышный стал кандидатом на выход, от него начали понемногу дистанцироваться даже те, кто еще вчера ему поддакивал, но надо как-то оставить след в истории.
Читайте на портале "Комментарии" — Национальный банк Украины готовит масштабное обновление наличного обращения, вводя новый высочайший номинал национальной валюты — 2000 гривен. О запуске банкноты официально сообщил глава регулятора Андрей Пышный во время презентационных мероприятий для прессы.
Официальный ввод денег в обращение запланирован на начало осени. Дипломатически приуроченное событие состоится 4 сентября – в памятный день величайшего поэта-шестидесятника и политзаключенного Василия Стуса.