Кто управляет курсом доллара: правда, которую знают не все

Большинство людей считают, что курс доллара определяется исключительно простым законом спроса и предложения на рынке. Если люди покупают больше валюты — доллар дорожает, если продают — дешевеет. Однако на самом деле рынок валют устроен значительно сложнее, а его стоимость находится под контролем нескольких ключевых игроков.

Курс доллара формируется под влиянием множества экономических и политических факторов / Фото: Pixabay

Вот кто действительно влияет на цифры, которые мы каждый день видим на табло в обменниках.

Центральные банки и НБУ : главный регулятор располагает регуляторными рычагами и золотовалютными резервами. Путем валютных интервенций (покупки или продажи сотен миллионов долларов) Нацбанк может удерживать курс от резких скачков или искусственно корректировать его направление.

Федеральная резервная система США (ФРС) : именно политика американского центробанка определяет глобальную крепость доллара в мире. Смена процентных ставок в США заставляет инвесторов переводить капиталы по всему миру, что мгновенно отражается на национальных валютах других стран.

Крупные экспортеры и импортеры: аграрные и металлургические гиганты формируют основной приток валюты в страну. Когда экспортеры выводят выручку на рынок для уплаты налогов, предложение доллара растет, а его курс падает. И наоборот — большие закупки энергоносителей импортерами создают дефицит.

Банки и участники валютного рынка: коммерческие банки и другие участники валютного рынка влияют на спрос и предложение иностранной валюты. Ожидания дальнейшего ослабления гривны могут усиливать спрос на валюту со стороны бизнеса и населения, что, в свою очередь, способно создавать дополнительное давление на курс.

Также существенное влияние оказывают объемы международной финансовой помощи и психологический фактор — опасения населения часто заставляют покупать валюту даже по невыгодному курсу.

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