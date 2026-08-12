Хто керує курсом долара: правда, яку знають не всі

Більшість людей вважають, що курс долара визначається виключно простим законом попиту та пропозиції на ринку. Якщо люди купують більше валюти — долар дорожчає, якщо продають — дешевшає. Проте насправді ринок валют влаштований значно складніше, а його вартість перебуває під контролем кількох ключових гравців.

Курс долара формується під впливом багатьох економічних та політичних чинників / Фото: Pixabay

Ось хто насправді впливає на цифри, які ми щодня бачимо на табло в обмінниках.

Центральні банки та НБУ : головний регулятор має у своєму розпорядженні регуляторні важелі та золотовалютні резерви. Шляхом валютних інтервенцій (купівлі або продажу сотень мільйонів доларів) Нацбанк може утримувати курс від різких стрибків або штучно коригувати його напрямок.

Федеральна резервна система США (ФРС) : саме політика американського центробанку визначає глобальну міцність долара у світі. Зміна відсоткових ставок у США змушує інвесторів переводити капітали по всьому світу, що миттєво відбивається на національних валютах інших країн.

Великі експортери та імпортери : аграрні та металургійні гіганти формують основний приплив валюти в країну. Коли експортери виводять виторг на ринок для сплати податків, пропозиція долара зростає, а його курс падає. І навпаки — великі закупівлі енергоносіїв імпортерами створюють дефіцит.

Банки та учасники валютного ринку: комерційні банки та інші учасники валютного ринку впливають на попит і пропозицію іноземної валюти. Очікування подальшого послаблення гривні можуть стимулювати населення та бізнес активніше купувати валюту. Зростання такого попиту, своєю чергою, здатне створювати додатковий тиск на курс гривні.

Також суттєвий вплив мають обсяги міжнародної фінансової допомоги та психологічний фактор — побоювання населення часто змушують купувати валюту навіть за невигідним курсом.

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