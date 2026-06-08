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44 тысячи гривен: Кабмин дал прогноз, когда в Украине так вырастут зарплаты

Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты в Украине до 44 тыс. грн. к 2029 году.

8 июня 2026, 11:33
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Slava Kot

Украина может выйти на новый уровень доходов населения к концу десятилетия. Согласно прогнозу Кабинета Министров, средняя заработная плата в стране к 2029 году может превысить 44 тысяч гривен. Это почти на 26 тысяч больше, чем средний уровень оплаты труда в этом году.

44 тысячи гривен: Кабмин дал прогноз, когда в Украине так вырастут зарплаты

Какая будет средняя зарплата в Украине. Фото из открытых источников

Прогноз экономического и социального развития Украины на 2027-2029 годы предусматривает постепенный рост доходов украинцев при базовом и более сдержанном сценарии развития экономики.

В базовом сценарии правительство ожидает, что средняя номинальная зарплата в Украине будет увеличиваться с каждым годом и через три года составит 44 тысяч гривен. По состоянию на 2026 год средняя зарплата в Украине составляет почти 31 тысячу гривен.

Базовый прогноз заплаты в Украине:

  • — 2027 год – 35 010 гривен
  • — 2028 год – 39 362 гривны
  • — 2029 год – 44 083 гривны

Также существует более консервативный прогноз Кабмина по росту средней зарплаты в Украине. Разница между сценариями на финальном этапе прогноза составляет около 900 гривен.

Консервативный прогноз заплаты в Украине:

  • — 2027 год – 34 409 гривен
  • — 2028 год – 38 603 гривны
  • — 2029 год – 43 185 гривен

Правительство объясняет положительную динамику постепенного восстановления экономической активности, расширения рынка труда и дефицита квалифицированных кадров. По их оценке конкуренция между работодателями за работников уже сейчас подталкивает зарплаты вверх в отдельных секторах. Дополнительным фактором является прогнозируемое понижение инфляционного давления. Ожидается, что темпы роста цен постепенно замедлятся, что может оказать положительное влияние на реальную покупательную способность населения.

В Кабмине подчеркивают, что все показатели ориентировочные. На фактическую динамику будут влиять ситуация безопасности, объемы международной помощи, инвестиции, состояние мировой экономики и темпы восстановления Украины после войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отдельные военные смогут получать зарплату до 460 тысяч гривен.

Также "Комментарии" писали, что в Украине выросла средняя зарплата.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-prohnozu-ekonomichnoho-i-s695040626
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