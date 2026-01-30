В Україні зросла середня зарплата: деталі

У грудні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників збільшився на 13,8% порівняно з листопадом і становила 30 926 грн. Як інформує портал "Коментарі", такі дані у Фейсбуці оприлюднила Державна служба статистики.

Зарплатня. Фото: із відкритих джерел

Згідно з інформацією Держстату, на кінець минулого року середньооблікова кількість штатних працівників в Україні складала 5 362,7 тис. осіб. Найбільше людей було задіяно у промисловому секторі (1 216,6 тис.), в освіті (977,8 тис.) та у торгівлі й у ремонті автотранспортних засобів (677,7 тис.).

Середня заробітна плата штатних працівників на кінець грудня 2025 року склала 30 926 грн, на 13,8% більше, ніж у листопаді.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Києві (48 449 грн), в Луганській (45 160 грн) та Київській (31 200 грн) областях. Регіони з найнижчим рівнем оплати праці: Кіровоградська (22 110 грн), Чернівецька (22 450 грн) та Чернігівська (22 752 грн) області.

Найбільший рівень заробітних плат у секторі інформацій та телекомунікації (74 981 грн), фінансів та страхової діяльності (63 912 грн), виробництві комп'ютерів (51 336 грн). Найнижчий рівень оплат у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг (17 766 грн), на текстильному виробництві (18 573 грн) та у фахівців бібліотечної та архівної справи (18 665 грн).

За даним Держстату, станом на 1 січня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати склала 3,6 млрд грн.

