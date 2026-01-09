На Западе назвали настоящую причину, почему доллар стремительно пошел вверх

Доллар США в пятницу, 9 января, укрепился на фоне вялых торгов в Азии, пока инвесторы ожидали ключевого отчета по рынку труда в Соединенных Штатах и возможного решения Верховного суда, способного радикально изменить торговую политику Вашингтона. Об этом сообщает Reuters.

Рост курса доллара. Фото: из открытых источников

Индекс доллара США, отражающий его динамику по отношению к корзине из шести основных валют, вырос на 0,1% — до 98,933, приблизившись к максимальному уровню за последний месяц. Участники рынка заняли выжидательную позицию, оценивая сразу несколько факторов неопределенности.

Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь 2025 года должен прояснить искаженную статистическую картину, сложившуюся после недавнего шатдауна американского правительства. Параллельно Верховный суд США рассматривает вопрос, может ли президент Дональд Трамп использовать Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения торговых пошлин без согласия Конгресса. Потенциальное решение способно перечеркнуть месяцы переговоров США с партнерами и изменить правила глобальной торговли.

Если суд вынесет решение не в пользу Трампа, компании, таможенные брокеры и юристы готовятся к волне судебных разбирательств с требованием вернуть около 150 млрд долларов пошлин, уже уплаченных в бюджет США.

На валютном рынке доллар четвертый день подряд укреплялся к японской иене, прибавив 0,3%. Поддержку оказали данные о неожиданном росте потребительских расходов в Японии, что усилило ожидания дальнейшего ужесточения политики Банка Японии. К китайскому юаню доллар удерживался возле отметки 6,9797 на фоне ускорения инфляции в КНР до максимума почти за три года.

Большинство других валют в Азии торговались без существенных изменений: евро закрепился у уровня 1,1655 доллара, фунт – на отметке 1,3436, тогда как новозеландский доллар снизился на 0,2%.

Читайте также на портале "Комментарии" — прогноз курса доллара и евро на январь: почему начался стремительный рост.



