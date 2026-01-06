Прогноз курса доллара и евро на январь: почему начался стремительный рост

Рубрики
Кравцев Сергей
Нацбанк Украины 6 января поднял курс доллара до 42,42 гривен, что является новым историческим максимумом. Об этом стало известно по официальному курсу НБУ за 6 января. Следует ли ожидать стремительного роста доллара и евро в январе? Какие факторы могут на это повлиять? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Курс валют
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко так прокомментировал ситуацию:
Александр Охрименко говорит, что люди постоянно забывают, что есть такая тенденция, паникуют, но проходит время и все нормируется.
Эксперт прогнозирует, что со временем курс вернется ближе к 42 гривнам за доллар, а сейчас будет курс 42 с копейками (42,20 грн за доллар, возможно, 42,12 грн за доллар).
Экономический эксперт Даниил Монин отметил, что с продолжением войны весь год он прогнозирую резервы Нацбанка на конец 2026 года на уровне 65 млрд долларов.
Эксперт говорит, что это беспрецедентный достаточно мощный запас, который позволит защитить гривну от непрогнозируемых скачков.
Что касается курса доллара и евро в январе, то экономист прогнозирует, что он будет колебаться примерно в тех же показателях, что и сейчас.
