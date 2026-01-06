Прогноз курса доллара и евро на январь: почему начался стремительный рост

Нацбанк Украины 6 января поднял курс доллара до 42,42 гривен, что является новым историческим максимумом. Об этом стало известно по официальному курсу НБУ за 6 января. Следует ли ожидать стремительного роста доллара и евро в январе? Какие факторы могут на это повлиять? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют

Девальвация гривны в начале года – вполне нормальное явление

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко так прокомментировал ситуацию:

"Как правило, в начале года у нас есть такое явление, как девальвация гривны. Это совершенно нормальное явление. Поэтому действительно есть исторический максимум 42.42. Почему? Потому что в начале года мы платим проценты по внешним долгам. Как результат Министерство финансов нуждается в большом количестве денег и это фактически и побуждает к девальвации гривны. Если вы вообще посмотрите хронологию, вспомнив даже 2022-й довоенный начальный период года, то такая типичная ситуация была и тогда. Сначала девальвация. Потом уже Минфин накупился скажем так гривны и все успокаивается".

Александр Охрименко говорит, что люди постоянно забывают, что есть такая тенденция, паникуют, но проходит время и все нормируется.

Эксперт прогнозирует, что со временем курс вернется ближе к 42 гривнам за доллар, а сейчас будет курс 42 с копейками (42,20 грн за доллар, возможно, 42,12 грн за доллар).

"Но, если мы берем прогноз на весь год, то в конце года действительно курс может быть минимум 43 грн за доллар. А может быть, и 44-45. Но сейчас нет никаких поводов для паники, ведь люди забывают, что в начале года происходит такая девальвация", – подытожил экономист.

Прыжка курса доллара и евро не следует ожидать

Экономический эксперт Даниил Монин отметил, что с продолжением войны весь год он прогнозирую резервы Нацбанка на конец 2026 года на уровне 65 млрд долларов.

Эксперт говорит, что это беспрецедентный достаточно мощный запас, который позволит защитить гривну от непрогнозируемых скачков.

"То, что курс доллара и евро начал расти, не может сигнализировать о том, что вскоре будет еще больший скачок", – успокоил Даниил Монин.

Что касается курса доллара и евро в январе, то экономист прогнозирует, что он будет колебаться примерно в тех же показателях, что и сейчас.

