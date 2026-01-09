На Заході назвали справжню причину, чому долар стрімко пішов вгору

Долар США в п'ятницю, 9 січня, зміцнився на тлі млявих торгів в Азії, поки інвестори чекали на ключовий звіт щодо ринку праці в Сполучених Штатах і можливе рішення Верховного суду, здатного радикально змінити торговельну політику Вашингтона. Про це повідомляє Reuters.

Зростання курсу долара. Фото: з відкритих джерел

Індекс долара США, що відображає його динаміку по відношенню до кошика із шести основних валют, зріс на 0,1% — до 98,933, наблизившись до максимального рівня за останній місяць. Учасники ринку зайняли вичікувальну позицію, оцінюючи відразу кілька факторів невизначеності.

Звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі США за грудень 2025 року має прояснити спотворену статистичну картину, що склалася після нещодавнього шатдауну американського уряду. Паралельно Верховний суд США розглядає питання, чи може президент Дональд Трамп використати Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) для введення торгових мит без згоди Конгресу. Потенційне рішення здатне перекреслити місяці переговорів США з партнерами та змінити правила глобальної торгівлі.

Якщо суд винесе рішення не на користь Трампа, компанії, митні брокери та юристи готуються до хвилі судових розглядів із вимогою повернути близько 150 млрд доларів мит, уже сплачених до бюджету США.

На валютному ринку долар четвертий день поспіль зміцнювався до японської єни, додавши 0,3%. Підтримку надали дані про несподіване зростання споживчих витрат у Японії, що посилило очікування подальшого посилення політики Банку Японії. До китайського юаня долар утримувався біля позначки 6,9797 на тлі прискорення інфляції у КНР до максимуму майже за три роки.

Більшість інших валют в Азії торгувалися без істотних змін: євро закріпилося на рівні 1,1655 долара, фунт – на позначці 1,3436, тоді як новозеландський долар знизився на 0,2%.

