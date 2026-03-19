Нацбанк изымает из обращения купюры 50, 100, 200 гривен: детали

Национальный банк Украины продолжает обновление наличного обращения, постепенно изымая устаревшие банкноты. По состоянию на март 2026 года часть старых купюр потеряла статус платежного средства и больше не может использоваться для расчетов в магазинах или за услуги.

200 гривен современного образца. Фото из открытых источников

По данным НБУ, из обращения полностью выведены банкноты первых поколений украинской гривны. Речь идет о купюрах номиналом 1, 2, 5, 10 и 20 гривен образцов 1992, 1994, 1995, 2000, 2004 и 2006 годов.

Также регулятор изъял из оборота более старые образцы банкнот 50, 100 гривен образца 1992 года и 200 гривен образца 2001 года. Эти банкноты больше не принимаются при наличных расчетах.

В НБУ объясняют, что за время существования гривны в Украине в обращении находились четыре поколения банкнот, отличавшихся дизайном и системами защиты. Купюры первого и второго поколения, выпущенные до 2003 года, постепенно были изъяты из-за устаревших элементов безопасности и длительного использования.

В то же время, граждане не потеряют свои средства. Украинцы могут бесплатно обменять недействительные банкноты на новые в банковских учреждениях.

В будущем также постепенно исчезнут из наличного обращения и другие старые образцы гривны. В частности, это может относиться к банкнотам 20 гривен образца 2003 года, 50 гривен образца 2004 года, 100 гривен образца 2005 года, 200 гривен образца 2007 года и 500 гривен образца 2006 года.

В НБУ отмечают, что при определении действительности банкноты важен именно ее образец и дизайн, а не год фактической печати. Некоторые купюры могли выпускаться многие годы, но после обновления серии они теряют статус платежного средства.

